Минск опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Лукашенко

Минск опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Лукашенко
Фото: president.gov.by/ru
Белорусский лидер накануне спешно покинул Витебск, где открывал фестиваль "Славянский базар"

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о плохом самочувствии лидера нации. В комментарии для News.ru она заявила, что у бацьки "все прекрасно со здоровьем".

"Вчера он со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие "Славянского базара", после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена", – сообщила Эйсмонт.

Она назвала фейками слухи о здоровье Лукашенко. По мнению пресс-секретаря, те, кто их разносит, дискредитируют сами себя, и призвала не обращать на них внимания.

Ранее в пятницу, 16 июля, белорусский активист Антон Мотолько написал в своем телеграм-канале, что Александру Григорьевичу якобы стало плохо во время концерта-открытия "Славянского базара" в Витебске, после чего самолет с главой государства спешно вылетел в столицу.


Напомним, накануне Лукашенко выступил на сцене песенного фестиваля. Отдельно отметил присутствие на нем участников из Незалежной, в том числе в качестве телеведущих. Президент слушал концерт традиционно вместе с сыном Николаем. Однако необходимо признать, выражение лица верховного главнокомандующего было весьма напряженным.

Возможно, всему виной жара, от которой Белоруссия также страдает, как и Россия, о чем сам бацька пожаловался лидеру РФ Владимиру Путину в ходе своего краткосрочного визита в Санкт-Петербург в начале текущей недели.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Кто первый убудет в червивый "рай", таракан или карлик? Где тотализатор?
Гость278026
Пожаловаться Ответить
Это уже чёрная карма .
1
новости партнеров
По теме

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Лукашенко разрешил применить войска для разгона акций протеста

Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1745 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей