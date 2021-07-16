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Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о плохом самочувствии лидера нации. В комментарии для News.ru она заявила, что у бацьки "все прекрасно со здоровьем".
"Вчера он со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие "Славянского базара", после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена", – сообщила Эйсмонт.
Она назвала фейками слухи о здоровье Лукашенко. По мнению пресс-секретаря, те, кто их разносит, дискредитируют сами себя, и призвала не обращать на них внимания.
Ранее в пятницу, 16 июля, белорусский активист Антон Мотолько написал в своем телеграм-канале, что Александру Григорьевичу якобы стало плохо во время концерта-открытия "Славянского базара" в Витебске, после чего самолет с главой государства спешно вылетел в столицу.
Напомним, накануне Лукашенко выступил на сцене песенного фестиваля. Отдельно отметил присутствие на нем участников из Незалежной, в том числе в качестве телеведущих. Президент слушал концерт традиционно вместе с сыном Николаем. Однако необходимо признать, выражение лица верховного главнокомандующего было весьма напряженным.
Возможно, всему виной жара, от которой Белоруссия также страдает, как и Россия, о чем сам бацька пожаловался лидеру РФ Владимиру Путину в ходе своего краткосрочного визита в Санкт-Петербург в начале текущей недели.
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