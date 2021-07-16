Глава Минобороны РФ поручил изучать в армии "важный концептуальный документ" лидера страны об Украине

Для президента Украины Владимира Зеленского вчера пришла плохая новость – ему нужно готовиться к встрече не с лидером России Владимиром Путиным, а с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Такой прогноз дал спецкор отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

Так он прокомментировал информации о том, что министр обороны накануне обязал включить нашумевшую статью верховного главнокомандующего "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень для обязательного изучения литературы для военнослужащих. Данное решение принято из-за "большого числа откликов в военной среде", пишет РБК.

По мнению Стешина, теперь лидеру Незалежной предстоит вести диалог с главой оборонного ведомства РФ.

"Я же писал, что Зеленскому придется общаться не с Путиным, а с Шойгу. Все к тому и идет", – написал журналист в своем телеграм-канале.

Отметим, насколько верна информация РБК, который опубликовал ее со ссылкой на свои источники в Минобороны, официально подтверждения пока не получила. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, назвал естественным изучение статьи Путина в армии. Голос Кремля подчеркнул, что это "важный концептуальный документ", сообщает "Российская газета".

Напомним, статья Путина была опубликована на официальном сайте президента России. 12 июля. В ней глава государства в очередной раз подчеркнул свое утверждение, что русские, белорусы и украинцы – это один народ, корни которого ведут в Древнюю Русь, он всегда говорил на одном языке и разделял единую веру. Однако сегодня западные страны пытаются воздвигнуть стену между Россией и Украиной.

