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Эксперт Центра исследований экономического и социокультурного
развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев считает, что
доказательства против Москвы в деле о крушении малайзийского "Боинга" в
Донецкой области сфабрикованы. Западу выгодны эти
манипуляции, чтобы и дальше убеждать мировую общественность в "агрессии" нашей
страны.
Так, эксперт напомнил об отказе американцев предъявить следователям спутниковые снимки. На них, как утверждается, видно, что по лайнеру ударила ракета. Однако и отказ не смущает западных журналистов и политиков – любые, даже самые сомнительные "доказательства" вины Москвы примут за чистую монету, если это даст возможность ей насолить.
По мнению Куреева, ситуация с обвинением России по всем фронтам не изменится, пока американцы не сменят свою политику относительно Украины. Эксперт добавил, что сбитый малайзийский "Боинг" был необходим Евросоюзу и Незалежной в 2014 году, чтобы ужесточить санкции и продолжать давление на нашу страну. И это лишь часть игры Запада против России, заключил он в разговоре с "Лентой.ру".
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или в кибуце только рюський в ходу 6))
отсюда и такое харноэ зрение
баклань на своей мове свинячьей