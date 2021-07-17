Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт

Как Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России – эксперт
Фото: Yevgeny Pashnin/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Расследование авиакатастрофы – часть игры против нашей страны

Эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев считает, что доказательства против Москвы в деле о крушении малайзийского "Боинга" в Донецкой области сфабрикованы. Западу выгодны эти манипуляции, чтобы и дальше убеждать мировую общественность в "агрессии" нашей страны.

Так, эксперт напомнил об отказе американцев предъявить следователям спутниковые снимки. На них, как утверждается, видно, что по лайнеру ударила ракета. Однако и отказ не смущает западных журналистов и политиков – любые, даже самые сомнительные "доказательства" вины Москвы примут за чистую монету, если это даст возможность ей насолить.

По мнению Куреева, ситуация с обвинением России по всем фронтам не изменится, пока американцы не сменят свою политику относительно Украины. Эксперт добавил, что сбитый малайзийский "Боинг" был необходим Евросоюзу и Незалежной в 2014 году, чтобы ужесточить санкции и продолжать давление на нашу страну. И это лишь часть игры Запада против России, заключил он в разговоре с "Лентой.ру".

Ранее стало известно, что суд по делу о крушении MH17 отклонил ряд запросов защиты.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость275331
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Эдгар ВсёПО
Так рюське не знает кроме своего изыка никакой больше. Если я перейду на українську мову, у тебе разорвет то вещество, которое ты называешь мозгом
таки, и перейди
или в кибуце только рюський в ходу 6))
трепанатор черепов
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Эдгар ВсёПО
А как, ныне дохлый Сашка Курочкин, он же Шурик Захарченко, увидел на расстоянии 10 км, как украинский СУ сбил Боинг? У меня зрение лучше
у тебя дупа выпуклее. Про СУ только СМИ вещали на все лады но они вторая древнейшая профессия. Ты первая.
Гость275331
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Эдгар ВсёПО
А как, ныне дохлый Сашка Курочкин, он же Шурик Захарченко, увидел на расстоянии 10 км, как украинский СУ сбил Боинг? У меня зрение лучше
:)) точно, сильно очень на зад натянутый и выпуклый
отсюда и такое харноэ зрение
Эдгар ВсёПО
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трепанатор черепов
нихрена у тебя глаз! За 40 км. увидал кто боинг сбил! Не иначе на зад натянут и выпуклый.
А как, ныне дохлый Сашка Курочкин, он же Шурик Захарченко, увидел на расстоянии 10 км, как украинский СУ сбил Боинг? У меня зрение лучше
Эдгар ВсёПО
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Гость275331
:)) некрофильный пироман
баклань на своей мове свинячьей
Так рюське не знает кроме своего изыка никакой больше. Если я перейду на українську мову, у тебе разорвет то вещество, которое ты называешь мозгом
Гость275331
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Эдгар ВсёПО
Чего ты так разнервничался? Узбогойся, хлебни Боярки
та ты чумазый хохложоп узбеговский знаток коктейля боярки со стекломоем :))
Гостъ
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ЭдгарВсёПО Обожаем когда тебя поляки во все дыры трахают за грязный унитаз, педpилka укропская.
Гость275331
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Эдгар ВсёПО
Обожаю, когда у рускага Ыдла зады горят
:)) некрофильный пироман
баклань на своей мове свинячьей
трепанатор черепов
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Эдгар ВсёПО
Селюшка-Надюшка, стучись в любой месседжер, я тебе расскажу, кто сбивал Боинг. Я до 2016 г. жил в 40 км от того места, где он упал. Мой номер +380679677654. Только никому не передавай его
нихрена у тебя глаз! За 40 км. увидал кто боинг сбил! Не иначе на зад натянут и выпуклый.
Гость273217
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Эдгар ВсёПО
Обожаю, когда у рускага Ыдла зады горят
Только в твоем больном сознании
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