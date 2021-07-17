Надежды Украины на российские деньги развеяли

Надежды Украины на российские деньги развеяли
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В Незалежной взялись подсчитывать, сколько ей должен Крым

В России ответили на претензии Киева на "возмещение" материального ущерба. Украинская сторона настаивает, что якобы понесла потери из-за возвращения полуострова в состав нашей страны. На деле же ущерб Крыму причинила Украина.

Такое мнение озвучил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, комментируя подобные заявления. Напомним, украинская сторона озвучивает поистине фантастические суммы. Так, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов называл сумму до 150 миллиардов долларов. "Нафтогаз" в связи с утраченными активами в Крыму захотел отсудить у России 8 миллиардов долларов. Представитель Центра экономической стратегии Незалежной Дмитрий Горюнов считает, что у России нужно потребовать 135 миллиардов. Между тем суммы эти украинские деятели просто выдумывают, заявил Фикс.

"Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма", – предложил он.

Фикс напомнил, что за время, пока полуостров был украинским, там не делалось практически ничего. Не появлялось новых школ и садов, не ремонтировались дороги, не развивали инфраструктуру в городах и селах. По факту, за все эти годы украинская сторона не вложила в Крым ничего, а вот "выкачала" прилично.

Кроме того, представителям Незалежной стоит задуматься о суммах, которые их страна должна выплатить за причиненный российскому региону ущерб, заключил Фикс в разговоре с РИА Новости.

Ранее новый глава украинского МВД заявил, что намерен добиться возвращения Крыма в состав его страны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Васёк Голожопоротько!
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чего там чубатые хотят" вернуть"? Давно уже вернули! Аж 7,5 лет назад!
Гость273217
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трепанатор черепов
это политик Крыма. Это их право комментировать или просто послать.
Крым=Россия, так что это Российский политик, но да, его право комментировать или посылать
гость
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Не поэт но скажу стихами: да пошли на фуй крупными скачками.
трепанатор черепов
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Гость273217
Мне думается, что не стоит нашим политикам комментировать высказывания феерических даунов из хохлостана. Разговаривать на их "языке" - опускаться до одного уровня с этими идиотами. Ефим Фикс вырос бы в моих глазах на несколько порядков, если бы просто сказал, "комментируя подобные заявления": имбицылов надо лечить, а не вести с ними диалоги.
это политик Крыма. Это их право комментировать или просто послать.
Гость275331
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Гость273217
Мне думается, что не стоит нашим политикам комментировать высказывания феерических даунов из хохлостана. Разговаривать на их "языке" - опускаться до одного уровня с этими идиотами. Ефим Фикс вырос бы в моих глазах на несколько порядков, если бы просто сказал, "комментируя подобные заявления": имбицылов надо лечить, а не вести с ними диалоги.
имбецильность , к сожалению, не лечится
таких пациентов изолируют от общества за высоким забором, где они проживают свою короткую жизнь
вот хохлостане сами себя забором обносят - способные имбецилы :))
Гость273217
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Мне думается, что не стоит нашим политикам комментировать высказывания феерических даунов из хохлостана. Разговаривать на их "языке" - опускаться до одного уровня с этими идиотами. Ефим Фикс вырос бы в моих глазах на несколько порядков, если бы просто сказал, "комментируя подобные заявления": имбицылов надо лечить, а не вести с ними диалоги.
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