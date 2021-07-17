В Незалежной взялись подсчитывать, сколько ей должен Крым

В России ответили на претензии Киева на "возмещение" материального ущерба. Украинская сторона настаивает, что якобы понесла потери из-за возвращения полуострова в состав нашей страны. На деле же ущерб Крыму причинила Украина.



Такое мнение озвучил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, комментируя подобные заявления. Напомним, украинская сторона озвучивает поистине фантастические суммы. Так, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов называл сумму до 150 миллиардов долларов. "Нафтогаз" в связи с утраченными активами в Крыму захотел отсудить у России 8 миллиардов долларов. Представитель Центра экономической стратегии Незалежной Дмитрий Горюнов считает, что у России нужно потребовать 135 миллиардов. Между тем суммы эти украинские деятели просто выдумывают, заявил Фикс.

"Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма", – предложил он.

Фикс напомнил, что за время, пока полуостров был украинским, там не делалось практически ничего. Не появлялось новых школ и садов, не ремонтировались дороги, не развивали инфраструктуру в городах и селах. По факту, за все эти годы украинская сторона не вложила в Крым ничего, а вот "выкачала" прилично.

Кроме того, представителям Незалежной стоит задуматься о суммах, которые их страна должна выплатить за причиненный российскому региону ущерб, заключил Фикс в разговоре с РИА Новости.

Ранее новый глава украинского МВД заявил, что намерен добиться возвращения Крыма в состав его страны.