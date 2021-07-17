Политолог назвал дату отмены санкций против России

Визит Джона Керри в Москву был первым знаком

Политолог Марат Башаров считает, что лед в отношениях Европы, США и России тронулся – не за горами тот день, когда санкции снимут.



Первым вестником перемен к лучшему политолог назвал визит спецпредставителя президента Штатов Джона Керри и его разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Баширов в своем телеграм-канале отметил, что для отмены рестрикций, конечно, нужны благовидные предлоги. И переговоры по климату – это один из них.

Второй предлог – это пандемия коронавируса, от которой пострадали все страны. Под соусом взаимного признания вакцин и т.д. начнут постепенно снимать санкции, считает эксперт. Большую их часть отменят в 2024 году, заявил он.

"Нам скажут, что перед угрозой всему человечеству надо пересматривать стандарты международной политики".

Ранее в российских СМИ также высказывались предположения, что климатическая повестка лишь прикрывает курс на сближение с Россией, который взяли США. Вероятно, именно поэтому на должность спецпредставителя Вашингтона по климату назначили именно Джона Керри, опытного дипломата.