Литва нашла новую угрозу со стороны Белоруссии

Литва нашла новую угрозу со стороны Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Минск угрожает Вильнюсу контрабандой радиоактивных материалов

С такими обвинениями выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр заявил, что Белоруссия ведет гибридную войну против его страны. Он обвинил лично президента республики Александра Лукашенко в том, что от угрожает не только контрабандой радиоактивных материалов, но и наркотиков. При этом каких-либо фактов и доказательств выступивший с громкими заявлениями глава внешнеполитического ведомства не предоставил.

Припомнил Ландсбергис и посадку самолета Ryanair в Минске. Зашла речь и о мигрантах, которых якобы нелегально отправляют в Литву из Белоруссии. По словам министра – это тоже относится к инструментам гибридной войны, которые использует Лукашенко. Кроме того, в Вильнюсе считают, что это не конец и Батька может придумать что-то еще, чтобы насолить стране.

Напомним, ранее власти Литвы решили оградиться от потоков мигрантов забором из колючей проволоки. Сооружение уже начали возводить на границе с Белоруссией.

Источник: facebook ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость273217
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Гость278181
Вот только все контрабандные схемы придумываются и рисуются в России, потому россияне сами первые контрабандисты (только россияне хотят избежать уплаты налогов и таможенных платежей - проще и дешевле дать "на лапу" кому надо). И, как всегда, начинаются разговоры про доказательства, <цензура> почему-то россияне считают, что если их засекли, то должны рассказать как засекли, чтобы они схему контрабанды более хитрой сделали
Вот это я понимаю "осведомленность" ))) Ну, главное, чтобы сам верил, шизойдам и мибицылам разрешено варит в плод своих фантазий
Гость279645
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У хохлоебов наркотик сало и Ляшка, а у Белорусов БУЛЬБА. Батька хочет приучить шпротов к цевилизованной еде.
ГостьВ
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Гость278181
Вот только все контрабандные схемы придумываются и рисуются в России, потому россияне сами первые контрабандисты (только россияне хотят избежать уплаты налогов и таможенных платежей - проще и дешевле дать "на лапу" кому надо). И, как всегда, начинаются разговоры про доказательства, <цензура> почему-то россияне считают, что если их засекли, то должны рассказать как засекли, чтобы они схему контрабанды более хитрой сделали
Вот не хохлу тут вещать про контрабанду и налоги. :)
Гость278181
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Вот только все контрабандные схемы придумываются и рисуются в России, потому россияне сами первые контрабандисты (только россияне хотят избежать уплаты налогов и таможенных платежей - проще и дешевле дать "на лапу" кому надо). И, как всегда, начинаются разговоры про доказательства, <цензура> почему-то россияне считают, что если их засекли, то должны рассказать как засекли, чтобы они схему контрабанды более хитрой сделали
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