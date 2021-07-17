Литва нашла новую угрозу со стороны Белоруссии

Минск угрожает Вильнюсу контрабандой радиоактивных материалов

С такими обвинениями выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Министр заявил, что Белоруссия ведет гибридную войну против его страны. Он обвинил лично президента республики Александра Лукашенко в том, что от угрожает не только контрабандой радиоактивных материалов, но и наркотиков. При этом каких-либо фактов и доказательств выступивший с громкими заявлениями глава внешнеполитического ведомства не предоставил.

Припомнил Ландсбергис и посадку самолета Ryanair в Минске. Зашла речь и о мигрантах, которых якобы нелегально отправляют в Литву из Белоруссии. По словам министра – это тоже относится к инструментам гибридной войны, которые использует Лукашенко. Кроме того, в Вильнюсе считают, что это не конец и Батька может придумать что-то еще, чтобы насолить стране.

Напомним, ранее власти Литвы решили оградиться от потоков мигрантов забором из колючей проволоки. Сооружение уже начали возводить на границе с Белоруссией.