В Киеве признали, что ничего не могут поделать с российским газопроводом

Неутешительные выводы сделал экс-посол Незалежной в США и Франции Олег Шамшур по итогам саммита канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Штатов Джо Байдена. Он предупредил сограждан, что пора готовиться к худшему сценарию.



Шамшур заключил, что судя по переговорам американцев и немцев, влияние Украины на судьбу "Северного потока – 2" "в принципе нулевое". Об этом он сказал в эфире "Украина 24", его слова приводит РИА Новости.

Посол выразил недовольство тем, что обещания принять во внимание интересы украинской стороны были довольно расплывчаты, а по факту перемен не произошло.

Конечно, есть слабая надежда на новые санкции США или ЕС против газопровода, но все "зависит от желания (…) ключевых игроков". Шамшур добавил, что особого рвения с их стороны он пока не заметил ни у Берлина, ни у Вашингтона. Судя по всему, украинцам придется смириться с запуском "Северного потока – 2", подытожил экс-посол.

Ранее визит главы Украины Владимира Зеленского в Германию оценили на ноль баллов. Политик не решил ни одного из намеченных вопросов, считает политолог.