Экс-посол указал на нулевое влияние Украины в обсуждении судьбы "Северного потока – 2"

Экс-посол указал на нулевое влияние Украины в обсуждении судьбы "Северного потока – 2"
Ангела Меркель и Джо Байден. Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
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Неутешительные выводы сделал экс-посол Незалежной в США и Франции Олег Шамшур по итогам саммита канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Штатов Джо Байдена. Он предупредил сограждан, что пора готовиться к худшему сценарию.

Шамшур заключил, что судя по переговорам американцев и немцев, влияние Украины на судьбу "Северного потока – 2" "в принципе нулевое". Об этом он сказал в эфире "Украина 24", его слова приводит РИА Новости.

Посол выразил недовольство тем, что обещания принять во внимание интересы украинской стороны были довольно расплывчаты, а по факту перемен не произошло.

Конечно, есть слабая надежда на новые санкции США или ЕС против газопровода, но все "зависит от желания (…) ключевых игроков". Шамшур добавил, что особого рвения с их стороны он пока не заметил ни у Берлина, ни у Вашингтона. Судя по всему, украинцам придется смириться с запуском "Северного потока – 2", подытожил экс-посол.

Ранее визит главы Украины Владимира Зеленского в Германию оценили на ноль баллов. Политик не решил ни одного из намеченных вопросов, считает политолог.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

получается солюпу на ацетоне вам, укропеды. 10
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Гость279481
Бандеры хотели что бы все прогнулись и довольные им в попу дули. Ога, только получается солюпу на ацетоне вам, укропеды.
Зеленский клянчит денег у Байдена.- Я вам вместо денег лучше гуманитарную помощь пошлю,- отвечает Байден.- Забыл, как это по вашему, по-украински? Це са?! Це са?!- Це сало?! - уточняет Зеленский.- Нет, не сало.- Це сахар?- Да не сахар. Це са?! Це са?!- Самогон что-ли?- Да какой самогон?!! - хлопает себя по лбу Байден. - Вспомнил. Це салупу я вам пошлю.
Гость273217
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Страна - ноль, соответственно ее руководство - ноль, даже "месные" хохлотвари - ноль, о каком "влиянии" вообще может идти речь??? Благо, что, видимо, постепенно прозрение начинает наступать.
Гость279481
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Бандеры хотели что бы все прогнулись и довольные им в попу дули. Ога, только получается солюпу на ацетоне вам, укропеды.
Настоящий ОДЕССИТ
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Комики-гомики никогда не были в почете, даже у БОМЖей.
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