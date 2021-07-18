Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня

Украинские СМИ выяснили, что Служба безопасности страны хочет провести следственные действия с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Правоохранители Незалежной намерены вручить российскому генералу армии "письменное подозрение".

Советующую повестку выложил на своих страницах портал "Главком", передает РБК. На документе стоит подпись старшего следователя Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тараса Бутенко.

Украинцы ждут, что Шойгу прибудет в Мариуполь уже 20 июля. Правоохранители Незалежной вменяют министру обороны РФ "создание вооруженных формирований", которые не предусмотрены законом.

Издание уточняет, что такой же документ подготовлен в отношении создателя телеканала "Царьград", бизнесмена Константина Малофеева.

Украина и ранее пыталась предпринять подобные шаги в отношении российских граждан. В 2016-м Юрий Луценко, генпрокурор Украины на тот момент, хотел арестовать Шойгу и еще 17 видных деятелей России, как напоминает РИА "Новости", за "преступления против нацбезопасности" Незалежной.



Киев то и дело обвиняет Москву в том, что она вмешивается во внутренние дела, называя РФ "агрессором". Россия не раз указывала на то, что не является участницей конфликта в Донбассе, но готова приложить все необходимые усилия, чтобы противостояние на юго-востоке Украины прекратилось.