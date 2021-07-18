СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь

СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь
Сергей Шойгу. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня

Украинские СМИ выяснили, что Служба безопасности страны хочет провести следственные действия с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Правоохранители Незалежной намерены вручить российскому генералу армии "письменное подозрение".

Советующую повестку выложил на своих страницах портал "Главком", передает РБК. На документе стоит подпись старшего следователя Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тараса Бутенко.

Украинцы ждут, что Шойгу прибудет в Мариуполь уже 20 июля. Правоохранители Незалежной вменяют министру обороны РФ "создание вооруженных формирований", которые не предусмотрены законом. 

Издание уточняет, что такой же документ подготовлен в отношении создателя телеканала "Царьград", бизнесмена Константина Малофеева.  

Украина и ранее пыталась предпринять подобные шаги в отношении российских граждан. В 2016-м Юрий Луценко, генпрокурор Украины на тот момент, хотел арестовать Шойгу и еще 17 видных деятелей России, как напоминает РИА "Новости", за "преступления против нацбезопасности" Незалежной. 

Киев то и дело обвиняет Москву в том, что она вмешивается во внутренние дела, называя РФ "агрессором". Россия не раз указывала на то, что не является участницей конфликта в Донбассе, но готова приложить все необходимые усилия, чтобы противостояние на юго-востоке Украины прекратилось. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость279922
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Гость276282
Конечно, ватные балалаечники могут визжать, как хотят, но Гаага ждет своих героев. И, то что украинцы сегодня делают, пригодится при расследовани преступлений нацистской рф и наказании виновных. Ватанам же, лучше позаботиться о своих стариках и детях, которые в потенциально богатой стране копаются в помойках, так, что руссня, вперед :)
Ну визжишь-то тут ты бандеровец недобитый. Смотри как-бы бежать не пришлось когда тебя свои-же Российским войскам сдавать начнут. А то что ваше недогосударство скоро прекратит свое существование сомнений не вызывает. Так что можете скакать и тявкать. Кстати гаагу твою Россия на хрену вертела, пусть сунутся.
Гость279922
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М-да это уже палата №6 а не страна, вменяемых не осталось, зато буйных много. Уж скорее что-ли эти недоумки поперли-бы на нас и закончили свое никчемное существование. Все кэтому идет.
гость
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Гость276282 Гаага ждет твое рваное очко ukropidoras, там тебе самое место.Тебе и толпам твоих собратьев huesosov из зоопарка "Укрожопия"
Кейт
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Все больше и больше убеждаюсь ,что эта республика недоразумение истории , большевики виноваты , зачем было отдавать российские территории дегенератам , они ещё в составе союза вредили россиянам и России ,но это замалчивалось . Скорей бы прекратили свое существование как республика диких хазар и печенегов .
Гость279701
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ХИ,ХИ,ХИ укропабандеровские майданутые придурки---всё это чумачествие хохлоселюков приходит сейчас в гейропу---позорище!
Боцман
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Очередная хохляцкая хитрожопость,заманить и сдаться, корми тогда 40 млн идиотов.Они с вагнероцами хотели такую мульку прокрутить,мол прилетели зеленые человечки,капитулируем.Слюни капают в предвкушении распила из российского бюджета.
Гость276282
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Конечно, ватные балалаечники могут визжать, как хотят, но Гаага ждет своих героев. И, то что украинцы сегодня делают, пригодится при расследовани преступлений нацистской рф и наказании виновных. Ватанам же, лучше позаботиться о своих стариках и детях, которые в потенциально богатой стране копаются в помойках, так, что руссня, вперед :)
Гость275331
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Гость279904
почему окраина стала такой дебильной ? какие жалкие.
может быть она всегда такой и была?
просто в общей массе было не заметно
теперь , когда сама с собою, все и повылезало
Гость279678
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Осенью нужно долги в МВФ отдавать. Отдавать нечем. Вот и приглашают что-бы завоевали, а они демонстративно плакать будут что их завоёвывают и агрессор денег лишил )))
Пророк
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Читаешь украинскую чушь и диву даешься!!!! Как же нужно отупеть,что бы такое писать.! Вы совсем горилкой одурманились!,и закуска из сала не помогает!
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