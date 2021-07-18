Экс-президент Грузии выразил свои территориальные претензии в интервью

Михаил Саакашвили, который сейчас руководит Национальным советом реформ Украины, надеется, что слова в гимне националистов страны вскоре станут явью. Бывший губернатор Одессы хочет, чтобы "Великая Украина" дошла до Кавказа.

В интервью телеканалу "Украина 24" Саакашвили отметил, что у Незалежной напряженные отношения со всеми граничащими странами, кроме Грузии. Сам Тбилиси находится в таком же положении.

Саакшвили признался, что ждет того часа, когда слова, звучащие в гимне националистов, исполнятся. Там есть строчка про то, что Украина простирается от Саяна до Кавказа. Первая территория не особо заинтересовала политика, а вот вторая, по его мнению, должна "стать частью" Незалежной.

Россияне же лишь посмеялись над несбыточным желанием Саакашвили. Интернет-пользователи решили, что бывший президент Грузии просто решил напомнить о себе общественности.

"Че Мишь, забыли про тебя? Надо было заявить, что Украина будет простираться до Сатурна. Точно пару лет еще бы вспоминали", "Мечтатель-галстукаед принял что-то не то с утра. Грузины пускай лучше поймут, что скоро вместо Грузии будет территория Турции. А они эмигранты в своей стране", "Им на пенсии можно будет труппу клоунов создать. И назвать один тупее другого", " Когда ж его доктора заберут и лишат возможности выступать перед кем либо...он уже не смешно даже, он жалок..." – пишут читатели РИА "Новости".