Первого и единственного президента СССР обманули в Альянсе

В 1990 году Михаил Горбачев рассказал, что НАТО пообещало не расширятся на Восток. Но потом слова главы Советского Союза не подтвердили в Североатлантическом альянсе. По мнению Сюзанны Масси, которая работала советницей главы Белого дома Рональда Рейгана, натовцы предали политика.

Как указала бывшая американская чиновница "Ленте.ру", именно натовцы заявили, что не было никакого соглашения в виду отсутствии советующих документов.

Масси призналась, что у нее нет поводов не верить Горбачеву. По ее словам, натовцы нарушили обещание, обманув президента СССР. Масси утверждает, что в годы руководства Рейганом США возникла атмосфера доверия, жертвой которого и пал Горбачев. Она также уточнила, что ситуация с договором между Альянсом и СССР происходила уже во времена Джорджа Баша-старшего, когда была уже другая, не рейгановская администрация. Масси отметила, что ей стыдно за то, что так получилось.