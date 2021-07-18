Экс-советница Рейгана: НАТО предало Горбачева

Экс-советница Рейгана: НАТО предало Горбачева
Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Первого и единственного президента СССР обманули в Альянсе

В 1990 году Михаил Горбачев рассказал, что НАТО пообещало не расширятся на Восток. Но потом слова главы Советского Союза не подтвердили в Североатлантическом альянсе. По мнению Сюзанны Масси, которая работала советницей главы Белого дома Рональда Рейгана, натовцы предали политика. 

Как указала бывшая американская чиновница "Ленте.ру", именно натовцы заявили, что не было никакого соглашения в виду отсутствии советующих документов. 

Масси призналась, что у нее нет поводов не верить Горбачеву. По ее словам, натовцы нарушили обещание, обманув президента СССР. Масси утверждает, что в годы руководства Рейганом США возникла атмосфера доверия, жертвой которого и пал Горбачев. Она также уточнила, что ситуация с договором между Альянсом и СССР происходила уже во времена Джорджа Баша-старшего, когда была уже другая, не рейгановская администрация. Масси отметила, что ей стыдно за то, что так получилось. 

Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость273382
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Черти и Ельцин его ждут в аду!!!! Все страну и людей продали!!!!
Гость276592
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советский инженер
Сам по себе горбачёв - дурак, трус и предатель. Он должен был отлично понимать что НАТО нарушит любые обещания, в том числе и договор - если бы он был заключён. Слишком большой приз получал запад, слишком большой был соблазн. И поэтому им ничего было нельзя уступать.
Он МАФИОЗИ Ставропольский. Протащен на должность МИ6. Как Хрущёв работал с МИ6, так и череда КПССесников был агенты МИ6. Не случайно Беленко так свободно перегнал самолёт, ему покровительствовала шишка ВВС и ГРУ!
игорь
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Гость274312
Мне все интересно почему путин досихпор не напаил горбачова новичком???
потому что он сам обязан был бы защищать СССР как сотрудник КГБ а он защитил?
Гость276592
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Зпапд с этой падалью вообще отказался иметь дело. ПРЕДАТЕЛЬ и в АФРИКЕ ПРЕДАТЕЛЬ!
игорь
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застрелись горбачев
Гость274312
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Мне все интересно почему путин досихпор не напаил горбачова новичком???
советский инженер
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Сам по себе горбачёв - дурак, трус и предатель. Он должен был отлично понимать что НАТО нарушит любые обещания, в том числе и договор - если бы он был заключён. Слишком большой приз получал запад, слишком большой был соблазн. И поэтому им ничего было нельзя уступать.
игорь
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да ладно
это горбачев предатель обманул свой народ а не нато
как и ельцин
а самый главнй предатель это Съезд Народных депутатов РФСР который провозгласил независимость от горбачева а на самом деле Уничтожил свою страну СССР
Гость279943
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Ей стыдно...
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