СБУ предупредили о последствиях своего "странного решения"

Заявление СБУ о "вызове" министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные мероприятия в Мариуполь удивило экспертное сообщество нашей страны. Незалежную предупредили о том, что генерал нашей армии мог бы приехать к украинским силовикам, но только с парочкой дивизий вместе.

"Приедет на танке", – высмеяла решение СБУ ведущая "России 1" Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов и вовсе отметил в разговоре с РИА "Новости", что СБУ стоит бояться своих желаний. По его словам, это "довольно странное решение". Эксперт считает, что украинцы – своего рода мазохисты, которые делают что-то неприятное, а потом получают от этого удовольствие. Мартынов предположил, что силовики Украины надеются на то, что Шойгу приедет с двумя-тремя дивизиями и таким образом сбылось бы их желание.

С иронией прокомментировал ситуацию и знаменитый политолог Евгений Сатановский. Эксперт удивился, что украинцы позвали Шойгу в Мариуполь, а не сразу в Киев. По его словам, министр обороны РФ приехал бы – ведь человек мобильный – правда, только с армией. Как и Мартынов, Сатановский предупредил украинцев в телеграм-канале о том, что их мечты могут сбыться.

Ранее СМИ сообщили, что СБУ "обязала" Шойгу прибыть 20 июля из-за событий на Донбассе.