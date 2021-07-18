Незалежная проиграла в борьбе против газопровода

Киев дважды ошибся в своей борьбе против "Северного потока – 2", поэтому и проиграл, причем еще в 2016 году. Об этом заявил нардеп Олег Дунда.

По мнению политика, Киев разговаривал о проекте с Парижем и Берлином, но не обращал внимания на то, что думают простые люди о газопроводе в этих странах. Дунда полагает, что общаться лишь с властями ФРГ и Франции было мало, надо было сделать так, чтобы о беспокойствах Украины узнало и простое население.

Также депутат Верховной рады уверен, что Украине надо было больше заострять внимание европейских политиков на том, что "Северный поток – 2" – это "угроза национальной безопасности". Меньше, по его словам, следовало кричать о потере денег в случае остановки транзита российского голубого топлива.

Ранее бывший украинский дипломат заявил, что влияние Незалежной на судьбу "Северного потока – 2" нулевое.