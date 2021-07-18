На Украине назвали две ошибки Киева по "Северному потоку - 2"

На Украине назвали две ошибки Киева по "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Незалежная проиграла в борьбе против газопровода

Киев дважды ошибся в своей борьбе против "Северного потока – 2", поэтому и проиграл, причем еще в 2016 году. Об этом заявил нардеп Олег Дунда.

По мнению политика, Киев разговаривал о проекте с Парижем и Берлином, но не обращал внимания на то, что думают простые люди о газопроводе в этих странах. Дунда полагает, что общаться лишь с властями ФРГ и Франции было мало, надо было сделать так, чтобы о беспокойствах Украины узнало и простое население.

Также депутат Верховной рады уверен, что Украине надо было больше заострять внимание европейских политиков на том, что "Северный поток – 2" – это "угроза национальной безопасности". Меньше, по его словам, следовало кричать о потере денег в случае остановки транзита российского голубого топлива. 

Ранее бывший украинский дипломат заявил, что влияние Незалежной на судьбу "Северного потока – 2" нулевое. 

Источник: Телеканал "НАШ"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость280010
Пожаловаться Ответить
Да у них в слове из трех букв две ошибки всегда.Политическая без грамотность ввела страну в хаос.Уберите Зеленского поставьте нормального образованного человека. Что вы страну уродуете с этим клоуном.
Гость279897
Пожаловаться Ответить
Интересно было бы спросить обычного бюргера или лягушатника: что вы думаете о визгах укродибилов по поводу запуска СП2? Почему-то я более-чем уверен, что ответ был бы в стиле: да пошли они в ... к пшекам клубнику пропалывать
1
новости партнеров

СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь

Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня

Путин предлагал Байдену договориться по Афганистану – СМИ

Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1747 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей