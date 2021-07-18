Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Киев дважды ошибся в своей борьбе против "Северного потока – 2", поэтому и проиграл, причем еще в 2016 году. Об этом заявил нардеп Олег Дунда.
По мнению политика, Киев разговаривал о проекте с Парижем и Берлином, но не обращал внимания на то, что думают простые люди о газопроводе в этих странах. Дунда полагает, что общаться лишь с властями ФРГ и Франции было мало, надо было сделать так, чтобы о беспокойствах Украины узнало и простое население.
Также депутат Верховной рады уверен, что Украине надо было больше заострять внимание европейских политиков на том, что "Северный поток – 2" – это "угроза национальной безопасности". Меньше, по его словам, следовало кричать о потере денег в случае остановки транзита российского голубого топлива.
Ранее бывший украинский дипломат заявил, что влияние Незалежной на судьбу "Северного потока – 2" нулевое.
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран