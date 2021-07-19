Тихановская высказалась о встрече с Путиным

Тихановская высказалась о встрече с Путиным
Светлана Тихановская. Фото: Steffi Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер белорусской оппозиции захотела диалога с Москвой

Светлана Тихановская оценила возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Возглавляющая оппозицию Белоруссии домохозяйка заявила, что хотела бы наладить с нашей страной диалог. Также Тихановская отметила, что оппозиции не нужны враги.

В разговоре с изданием National Interest она ответила на вопрос о возможности встречи с Путиным. Тихановская заявила, что не знает, состоится ли она когда-либо.

Лидер оппозиции добавила, что сейчас республике нужен "хороший менеджер", поэтому она не намерена снова ввязываться в борьбу за кресло президента. Однако готова выступить в роли морального авторитета.

Напомним, сейчас Тихановская в Штатах. В ходе рабочей поездки она провела переговоры с белорусской диаспорой. Как отмечает РИА Новости, неизвестно, встретится ли Тихановская с главой США Джо Байденом – в его расписании не запланированы переговоры с ней.

Ранее стало известно о неофициальной встрече лидера оппозиции Белоруссии с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: National Interest ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость278181
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трепанатор черепов
про большинство это анекдот такой?
Ну то, что ты больше, чем итоговый протокол, не читал - это факт
трепанатор черепов
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Гость278181
Что касается самомнения, то у некоторых россиян, даже тут комментирующих, как я тут вижу, оно гораздо выше, чем у Тихановской.
при этом эти Россияне не лезут в политику. Только таких как ты <цензура> посылают.
трепанатор черепов
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Гость278181
Вас многие тут заминусуют, <цензура> типичный российский подход к царьку любой из стран бывшего СССР однозначное:
неважно какой (хоть такой как Мугабе); неважно сколько реально процентов он на выборах набрал; неважно, что ЦИК этот царёк сам назначает (логично, кого в протоколе итоговом этот ЦИК победителем укажет); главное - "свой", т.е. пророссийский и поддерживающий внешнюю политику действующей российской власти
мне в принципе насюрать кто там и сколько набрал. Но реальные результаты может знать только глава ЦИК и Картошек. И если вы ими не являетесь то вы там всего лишь воши. Поэтому все ваши сопли и визги про некое решённое большинство всего лишь ВАШИ сопли и визги.
Гость275228
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Мало ли чего эта лахудра захочет. :-)
Гость278181
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Гость279897
"Однако готова выступить в роли морального авторитета" ээээээмн ... простите, в роли кого? "авторитета"? Это у кухарки такое самомнение или я что-то пропустил?
Что касается самомнения, то у некоторых россиян, даже тут комментирующих, как я тут вижу, оно гораздо выше, чем у Тихановской.
Гость278181
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Гость279624
Вообще-то, за Тихановскую проголосовало большинство, на последних президентский выборах. А вот высокое самомнение как раз таки у Лукашенко, раз такое умудрился ляпнуть про себя: “президентами не становятся, президентами рождаются”.
Вас многие тут заминусуют, <цензура> типичный российский подход к царьку любой из стран бывшего СССР однозначное:
неважно какой (хоть такой как Мугабе); неважно сколько реально процентов он на выборах набрал; неважно, что ЦИК этот царёк сам назначает (логично, кого в протоколе итоговом этот ЦИК победителем укажет); главное - "свой", т.е. пророссийский и поддерживающий внешнюю политику действующей российской власти
трепанатор черепов
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Гость279624
Вообще-то, за Тихановскую проголосовало большинство, на последних президентский выборах. А вот высокое самомнение как раз таки у Лукашенко, раз такое умудрился ляпнуть про себя: “президентами не становятся, президентами рождаются”.
про большинство это анекдот такой?
Гость279887
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Встречаться с бандитом ? Путин же бандит из 90 годов
Гость279624
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Гость279897
"Однако готова выступить в роли морального авторитета" ээээээмн ... простите, в роли кого? "авторитета"? Это у кухарки такое самомнение или я что-то пропустил?
Вообще-то, за Тихановскую проголосовало большинство, на последних президентский выборах. А вот высокое самомнение как раз таки у Лукашенко, раз такое умудрился ляпнуть про себя: “президентами не становятся, президентами рождаются”.
Гость279897
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"Однако готова выступить в роли морального авторитета" ээээээмн ... простите, в роли кого? "авторитета"? Это у кухарки такое самомнение или я что-то пропустил?
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