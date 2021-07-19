Лидер белорусской оппозиции захотела диалога с Москвой

Светлана Тихановская оценила возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Возглавляющая оппозицию Белоруссии домохозяйка заявила, что хотела бы наладить с нашей страной диалог. Также Тихановская отметила, что оппозиции не нужны враги.



В разговоре с изданием National Interest она ответила на вопрос о возможности встречи с Путиным. Тихановская заявила, что не знает, состоится ли она когда-либо.

Лидер оппозиции добавила, что сейчас республике нужен "хороший менеджер", поэтому она не намерена снова ввязываться в борьбу за кресло президента. Однако готова выступить в роли морального авторитета.

Напомним, сейчас Тихановская в Штатах. В ходе рабочей поездки она провела переговоры с белорусской диаспорой. Как отмечает РИА Новости, неизвестно, встретится ли Тихановская с главой США Джо Байденом – в его расписании не запланированы переговоры с ней.

Ранее стало известно о неофициальной встрече лидера оппозиции Белоруссии с украинским лидером Владимиром Зеленским.