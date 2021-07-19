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Светлана Тихановская оценила
возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Возглавляющая оппозицию
Белоруссии домохозяйка заявила, что хотела бы наладить с нашей страной диалог. Также
Тихановская отметила, что оппозиции не нужны враги.
В разговоре с изданием National Interest она ответила на вопрос о возможности встречи с Путиным. Тихановская заявила, что не знает, состоится ли она когда-либо.
Лидер оппозиции добавила, что сейчас республике нужен "хороший менеджер", поэтому она не намерена снова ввязываться в борьбу за кресло президента. Однако готова выступить в роли морального авторитета.
Напомним, сейчас Тихановская в Штатах. В ходе рабочей поездки она провела переговоры с белорусской диаспорой. Как отмечает РИА Новости, неизвестно, встретится ли Тихановская с главой США Джо Байденом – в его расписании не запланированы переговоры с ней.
Ранее стало известно о неофициальной встрече лидера оппозиции Белоруссии с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран
неважно какой (хоть такой как Мугабе); неважно сколько реально процентов он на выборах набрал; неважно, что ЦИК этот царёк сам назначает (логично, кого в протоколе итоговом этот ЦИК победителем укажет); главное - "свой", т.е. пророссийский и поддерживающий внешнюю политику действующей российской власти