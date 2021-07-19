Украинцев предупредили о тяжелых временах после отсутствия "правильной" реакции на статью Путина

Украинцев предупредили о тяжелых временах после отсутствия "правильной" реакции на статью Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Депутат Рады обратил внимание политиков на три главных аспекта публикации

Власти Украины предпочли не замечать несколько критически важных моментов в статье Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", за что в скором времени придется ответить. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. 

Чиновник, проанализировавший статью, обратил внимание властей на три правовых аспекта, которые, по его мнению, требуют отдельного внимания. 

Первый из них коснулся присоединения к Незалежной территорий современного юго-востока и запада страны в советский период, пишет URA.ru. Раньше эти земли не принадлежали Украине, поэтому, с правовой точки зрения, страна могла выйти из состава Советского союза только в случае, если бы вернула территории государству-продолжателю – России. Однако этого не произошло, поэтому, считает Кузьмин, Путин и заявляет, что РФ "ограбили". 

Следующий тезис – превращение Незалежной в проект "анти-Россия", уточняет Общественная служба новостей. После рокового 2014 года Киев все чаще стал ущемлять права своих граждан, в частности, речь идет о репрессиях в отношении оппозиции. 

Последний пункт, на который депутат Рады обратил внимание, это на предупреждение российского президента, в котором он прямо сказал, что не позволит Киеву использовать бывшие территории России и проживающих там людей против самой России. 

Подводя итог, Кузьмин печально заметил, что украинские власти так и не смогли придумать адекватный ответ на статью Путина.

"Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена", 

– заключил эксперт. 

Ранее Виктор Медведчук ответил на статью Путина. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Бункерный дед-Бидон
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Гость278129
Неуважаемый пророк, о каком учете речь идет? О 15 тысячах убитых рф, о миллионах потерявших дом на донбассе? С рашки взыщут! (деджень.)
хохлопадаль этими мриями живет уже много лет))0 про взыскание))) 15 тысяч убитых РФ? ответь ка мне rандон тупой, если их всех (допустим) убила армия РФ, то что тогда делала ВСУ? Вы, хохлоnugopы, когда начинаете врать, у вас мозг напрочь отключается, вы можете такую чешую нести, что смешно становится даже вашим хозяевам.
Гость278129
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Неуважаемый пророк, о каком учете речь идет? О 15 тысячах убитых рф, о миллионах потерявших дом на донбассе? С рашки взыщут! (деджень.)
Гость275175
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Гость279897
А какой должен быть "адекватный ответ" на правду? Только правда, но у хохлоправителей она своя собственная, просто пока еще не придумали "свою правду", как придумают, так и ответят
Да ещё и в учебниках пропишут, фантасты ненаучные
Гость279897
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А какой должен быть "адекватный ответ" на правду? Только правда, но у хохлоправителей она своя собственная, просто пока еще не придумали "свою правду", как придумают, так и ответят
Гость276224
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Только почему-то бывшие территории России и проживающих там людей против самой России используют уже более 20лет.
Пророк
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Бандероукры хотят,как хотят. Отмоется им это. Придурки,совсем мозги растеряли. Ну что с этим поделаешь,возьмем на учет,пока! Ждите возмездия!!!
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