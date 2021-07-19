Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Власти Украины предпочли не замечать несколько критически важных моментов в статье Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", за что в скором времени придется ответить. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Чиновник, проанализировавший статью, обратил внимание властей на три правовых аспекта, которые, по его мнению, требуют отдельного внимания.
Первый из них коснулся присоединения к Незалежной территорий современного юго-востока и запада страны в советский период, пишет URA.ru. Раньше эти земли не принадлежали Украине, поэтому, с правовой точки зрения, страна могла выйти из состава Советского союза только в случае, если бы вернула территории государству-продолжателю – России. Однако этого не произошло, поэтому, считает Кузьмин, Путин и заявляет, что РФ "ограбили".
Следующий тезис – превращение Незалежной в проект "анти-Россия", уточняет Общественная служба новостей. После рокового 2014 года Киев все чаще стал ущемлять права своих граждан, в частности, речь идет о репрессиях в отношении оппозиции.
Последний пункт, на который депутат Рады обратил внимание, это на предупреждение российского президента, в котором он прямо сказал, что не позволит Киеву использовать бывшие территории России и проживающих там людей против самой России.
Подводя итог, Кузьмин печально заметил, что украинские власти так и не смогли придумать адекватный ответ на статью Путина.
"Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена",
– заключил эксперт.
Ранее Виктор Медведчук ответил на статью Путина.
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран