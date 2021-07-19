Киев требует полной остановки проекта газопровода Nord Stream 2

Для Украины канцлер Германии Ангела Меркель – важнейший международный союзник, однако как только речь заходит о проекте "Северный поток – 2", дружба, по всей видимости, заканчивается, замечает немецкий N-TV.

Кроме того, Украина скептически смотрит на некоторые шаги Меркель в отношении Москвы, например, на предложение о диалоге. В свете наращивания российских войск на границе с Украиной весной текущего года такой подход Германии вызывает недоумение у официального Киева. Однако основным камнем преткновения в отношениях Киева и Берлина является проект магистрального газопровода "Северный поток – 2", реализация которого находится на финальном этапе.

По информации Bloomberg и Spiegel, Германия и Соединенные Штаты Америки, которые, в свою очередь, решили отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока — 2", работают над планом помощи Незалежной. Речь при этом может идти о компенсации упущенного дохода за транспортировку голубого топлива, инвестициях в строительство электростанций, а также развитии электроэнергетики из возобновляемых источников. Кроме того, пишет N-TV, небезынтересны и инвестиции в украинскую ГТС, которая могла бы экспортировать водород в ЕС, что, в свою очередь, было бы интересно и самой Украине.

Что же касается позиции официального Киева, то, по словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, украинская ГТС готова увеличить транзитные объёмы (газа. – Прим. ред.) втрое.

"С этой точки зрения не было никакой необходимости закапывать десять миллиардов долларов на дно Балтийского моря", — цитирует слова Витренко немецкий N-TV.

Несмотря на то, что строительство газопровода завершено на более чем 96%, Украина остается категорическим противником проекта.

"Запуск трубы не должен состояться. В противном случае запуск "Северного потока – 2" будет означать не только победу России и Путина над Украиной, но и над США, которые позиционируют себя, как противники проекта", - заявил Витренко