Поклонская ответила на слухи о возвращении на работу в Крым

Поклонская ответила на слухи о возвращении на работу в Крым
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние новости заставили чиновницу улыбнуться

В Сети появилась информация о том, что Наталья Поклонская может вернуться на работу в Крым. Якобы ей предложили занять пост министра экологии республики вместо Геннадия Нараева, который в скором времени планирует подать в отставку. 

По словам источника телеграм-канала "Октагон. Крым", таким образом Поклонская смогла бы выполнить свое обещание вернуться к работе на полуострове. Однако сама чиновница отреагировала на эту новость с улыбкой. 

Сначала депутат коротко отметила в своем телеграм-канале, что "туда" ее еще не сватали, а после дала более развернутый комментарий РБК. 

Поклонская призналась, что информацию о назначении узнала от журналистов. Слухи заставили ее улыбнуться. 

"Я не собираюсь устраиваться в министерство экологии в Крыму. Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить куда именно, потому что это преждевременно", 

– заключила Наталья. 

В Сети, кстати, многие сошлись во мнении, что пост министра экологии – не уровень Поклонской. Мол, полномочий маловато, особенно после должности главного прокурора Крыма. "Не Ваш уровень", "Наташенька, полномочий у Вас будет маловато, в отличии от прокурорской или даже депутатской должности", – написали в комментариях под публикацией парламентария. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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