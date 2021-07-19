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В Сети появилась информация о том, что Наталья Поклонская может вернуться на работу в Крым. Якобы ей предложили занять пост министра экологии республики вместо Геннадия Нараева, который в скором времени планирует подать в отставку.
По словам источника телеграм-канала "Октагон. Крым", таким образом Поклонская смогла бы выполнить свое обещание вернуться к работе на полуострове. Однако сама чиновница отреагировала на эту новость с улыбкой.
Сначала депутат коротко отметила в своем телеграм-канале, что "туда" ее еще не сватали, а после дала более развернутый комментарий РБК.
Поклонская призналась, что информацию о назначении узнала от журналистов. Слухи заставили ее улыбнуться.
"Я не собираюсь устраиваться в министерство экологии в Крыму. Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить куда именно, потому что это преждевременно",
– заключила Наталья.
В Сети, кстати, многие сошлись во мнении, что пост министра экологии – не уровень Поклонской. Мол, полномочий маловато, особенно после должности главного прокурора Крыма. "Не Ваш уровень", "Наташенька, полномочий у Вас будет маловато, в отличии от прокурорской или даже депутатской должности", – написали в комментариях под публикацией парламентария.
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