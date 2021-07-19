Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Администрацию действующего президента США Джо Байдена Белоруссия волнует лишь в контексте отношений с Россией, поэтому нынешний прилет беглой оппозиционерки Светланы Тихановской в Вашингтон, где она сегодня анонсировала встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном, не имеет никакого значения ни для Москвы, ни для Минска. Так прокомментировал политолог-американист Малек Дудаков изданию "Взгляд" планы белорусской домохозяйки провести аудиенцию с высокопоставленными чиновниками американских властей.

"Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили", – напомнил эксперт.

По его словам, в годы президентства республиканца Дональда Трампа белорусская тематика была важна Штатам лишь в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти. Экс-лидеру нации вообще была не интересна вся эта история со сменой власти в восточноевропейской республике. А вот местная оппозиция надеялась, что с приходом в Овальный кабинет демократа что-то в Минске изменится, поскольку его Демпартия больше внимания уделяет правам человека.

"Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией", – считает Дудаков.

Вашингтону нужны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Москвой. А Белоруссия представляет очаг напряженности из-за того, что лидеры оппозиции снова могут начать выводить людей на улицы. Помимо этого, в истеблишменте США наблюдается "общее непонимание происходящего в белорусской политике", убежден политолог.

Для нынешней администрации ситуация с президентством Александра Лукашенко не является чем-то первостепенным. У Байдена сейчас более важные задачи – противодействие Китаю и перезаключение ядерной сделки с Ираном, резюмировал специалист.

Ранее прилет Тихановской за океан к старшим товарищам директор института политических исследований Сергей Марков объяснил желанием сбежавшей почти год назад в Вильнюс экс-кандидата в президенты Республики морально обнадежить своих деморализованных сторонников. По его мнению, шансов у противников бацьки взять власть демократическим путем нет, им остается только "уповать на внешнюю интервенцию ", т.е. помощь Байдена и в целом США, передает телеканал "360".

Напомним, ранее сегодня госпожа Тихановская в своем телеграм-канале сообщила в понедельник, 19 июля" у нее состоится встреча с Блинкеном, где она будет обсуждать дела в Белоруссии, возможность оказания "эффективной поддержки репрессированным беларусам и гражданскому обществу", а также новые санкции против против соотечественников и "закрытие лазеек в уже принятых".

Между тем, согласно графику госсекретаря на сегодня встреча с Тихановской не значится.

