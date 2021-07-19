Варшава приняла неправильное решение

Польша заблокировала вместе с Прибалтикой саммит Евросоюза с Россией и очень гордилась своим достижением. Однако местные журналисты уверены, что власти их страны поступили неразумно. Это была победа лишь на первый взгляд.

Так, автор издания Rzeczpospolita Лукаш Гадзала выразил мнение, что Варшаве нужно было выступить за саммит, чтобы повлиять на ход переговоров. Журналист поясняет, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель итак контактируют с российским президентом Владимиром Путином. Польше же может вести переговоры лишь на уровне ЕС. Однако Варшава упустила эту возможность.

В издании отмечается важность переговоров с Россией. Так Варшава могла бы говорить с Москвой не из-за хороших отношений, а потому что важно заявить о своих интересах, а также обсуждать разногласия. По мнению автора, ни у одной серьезной страны не может быть другой альтернативы в отношениях с другим государством, кроме как диалога. Польша же сейчас – слабая страна, поэтому сама разговаривать с Россией она не может, уточняет РИА ФАН. А вот в рамках европейского диалога – вполне. Это важно, чтобы увеличивать вес Польши не международной арене, пишет журналист. Ведь к маленьким и слабым странам не прислушиваются, а в таком формате есть шанс заявить о своих интересах. Автор с сожалением отмечает, что Париж и Берлин продолжат переговоры с Москвой, а Варшава останется, как и прежде, за бортом.