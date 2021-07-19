Журналисты выяснили имена трех кандидаток

В западном сообществе с большим трепетом относятся к соблюдению равноправия между мужчинами и женщинами. Там убеждены, что функции руководителя главного военного ведомства вполне способна выполнять представительница прекрасного пола. Так, выяснилось, что в скором времени НАТО может возглавить женщина-политик.



Известно, что действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг должен будет сложить свои полномочия 30 сентября будущего года. Разумеется, обсуждение претендентов на столь высокий пост началось заранее. Успешного кандидата (а скорее всего, кандидатку) представят общественности уже весной-летом 2022 года.

Журналисты издания Politico пообщались с осведомленными информаторами и указали на трех возможных претенденток. Аналитики сошлись во мнении, что современные реалии вынудят западное сообщество поставить на должность натовского генсека женщину. Так, новым главой Североатлантического альянса может стать бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-глава Литвы Даля Грибаускайте или же нынешняя президентша Эстонии Керсти Кальюлайд.

Впрочем, некоторым кажется, что назначение на высокий пост кандидата из Прибалтики будет выглядеть слишком враждебно по отношению к Москве. Именно сейчас американская администрация прикладывает усилия для нормализации отношений между нашей страной и западными государствами.

К слову, НАТО остается главной организацией, вокруг которой ходят слухи о возможном нападении на Россию. Недавно зарубежные эксперты озвучили условие, при котором альянс якобы может одержать победу над нашей страной.