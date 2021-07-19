Бацька призвал соседей начать с ними борьбу, предложил свою помощь, но "не безвозмездно"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание Вильнюсу на деятельность в Литве преступных группировок по переправке в страны Евросоюза нелегальных мигрантов. Он посоветовал властям соседней республики, прежде чем обвинять Минск в потоках беженцев через белорусскую границу, внимательно присмотреться к себе. Об этом бацька заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, все упреки в адрес Минска со стороны представителей Европы в вопросе нелегалов могут быть связаны с тем, что на Западе пытаются скрыть истинные причины происходящего.

"Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", – призвал Александр Григорьевич.

Лидер белорусов назвал очевидным тот факт, что в Литве действуют целые группы преступников, причастных к нелегальной миграции.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут", – заметил Лукашенко.

Президент посоветовал соседям начать борьбу против преступников и даже обещал помочь литовцам, "но уже не безвозмездно".

Между тем, он назвал странным содействовать в вопросе пресечения волн беженцев на фоне введенных против Минска западных санкций, в том числе и со стороны Вильнюса. Он не понимает, с чего ради Белоруссия должна защищать Литву.

Лукашенко подчеркнул, что организация работы по борьбе с различными незаконными действиями на границе, будь то нелегальные миграция, переправка оружия, наркотиков, требует значительных финансовых средств.

"Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", – резюмировал лидер нации.

Напомним, в последние несколько месяцев Литва, а вслед за ней и Польша стали жаловаться на потоки мигрантов, нелегально пересекающих границу этих стран с Белоруссией. В Евросоюзе сочли якобы невмешательство Лукашенко в данный процесс "политическим оружием" Минска в отместку за санкции. Более того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что здесь не обошлось без пресловутой "руки Кремля". В Москве с сарказмом отметили, что и дня не проходит, чтобы Вильнюс в чем-нибудь да не упрекнул РФ.

