В Киеве усмотрели гуманитарный посыл Кремля, направленный части населения Незалежной

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью лидера России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выглядела недостойно. Такую точку зрения высказал бывший председатель Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж в эфире канала Politeka.

"Ответили мы на эту статью смешно – президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время (чтобы писать статьи) и тому подобное. Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень", – заметил пан Маломуж.

Экс-председатель СВР подчеркнул, что украинский лидер не смог достойно ответить своему российскому оппоненту. А он обязан был указать альтернативный путь объединения и развития страны.

По его мнению, руководство Незалежной сделало меньше для формирования государственности, чем власти России. Своей же публикацией Путин, который увидел разбалансированность ситуации на Украине, формирует "гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей" в соборной.

"С пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим", – считает украинский генерал.

Напомним, 13 июля пан Зеленский весьма оригинально отреагировал на статью Путина. Глава государства сообщил, что у него не было времени полностью ее прочитать. Экс-комик сказал, что завидует тому, сколько времени российский лидер может позволить себе потратить на такую детальную работу, вместо того, чтобы встретиться с ним. Владимир Александрович заметил, что готов частично обсудить с Владимиром Владимировичем его публикацию, пишет издание URA.RU.

В свою очередь, Путин посоветовал Зеленскому перечитать статью, достать кое-какие документы из архивов и хорошенько подумать над проектом "анти-Россия".

