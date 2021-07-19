"Железные мышцы": Зеленский объявил Россию главной проблемой всего континента

"Железные мышцы": Зеленский объявил Россию главной проблемой всего континента
Фото: Volodymyr Zelensky /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Президент требует у Европы защитить Незалежную

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает в каждом своем выступлении вспоминать о России и ее безмерной "агрессивности". В антироссийской риторике президент Незалежной дошел до того, что назвал нашу страну угрозой для всего континента.

Такими умозаключениями главнокомандующий незалежных поделился во время своей речи на Батумской международной конференции. Зеленский объявил, что размещение нашего вооружения у границ с Украиной, Грузией и Молдавией должно стать тревожным сигналом для всей Европы. В воображении украинского президента Москва спит и видит, как на кого-нибудь напасть.

Глава Незалежной посетовал, что Евросоюз не оказывает достаточную поддержку трем несчастным государствам, к рубежам которых стягиваются "коварные" русские. Мол, пока Брюссель бездействует, "агрессивная" Москва усиливает свои позиции.

"Демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ", – делится своим видением по поводу действий российской армии Зеленский.

Президент считает, что Европе давно пора вступить в игру и встать на защиту государств, которые якобы могут стать жертвами России, пишет "Интерфакс-Украина".

Кстати, недавно в Киеве объявили, что немецкий канцлер Ангела Меркель сдала украинские интересы. Политик посчитала более выгодным для возглавляемой ею страны укрепить сотрудничество с Россией.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Гость280082
Да кому вы dolboeby нужны, особенно эта жёппа говорящая.
Одним из претендентов на пост гомосека Альянса является "дрюг УРины" Даля Грибаускайте. Пусть подохнет вместе с ней!
Гость280082
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Да кому вы dolboeby нужны, особенно эта жёппа говорящая.
Гость280010
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Свет не видел таких глупцов.Но наглость зашкаливает.Как в детсаде пугает Европу Россией.Вроде в Европе живут дураки и они не знают что Россия ни когда не нападала не на кого сама.Это надо же таким быть наглецом странам которые давным давно были самостоятельными теперь зеленский дает указания.Вот до чего докатился мир.
Гость280545
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Генерал А. Лебедь: "Пошел он на… тоже зафиксируйте."
гость
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клоун зеля не угомонится,с каждым днём дурковатие и смешнее-----опомнись----уже даже не фарс а проявляется---ДИАГНОЗ?!
Гость279987
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А как же сильнейшая армия в европе? Защитники запада? Ф с ё?
Гость274883
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тупой как валенок этот зеленый а еще комик а может и гомик
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