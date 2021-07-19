Президент требует у Европы защитить Незалежную

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает в каждом своем выступлении вспоминать о России и ее безмерной "агрессивности". В антироссийской риторике президент Незалежной дошел до того, что назвал нашу страну угрозой для всего континента.



Такими умозаключениями главнокомандующий незалежных поделился во время своей речи на Батумской международной конференции. Зеленский объявил, что размещение нашего вооружения у границ с Украиной, Грузией и Молдавией должно стать тревожным сигналом для всей Европы. В воображении украинского президента Москва спит и видит, как на кого-нибудь напасть.

Глава Незалежной посетовал, что Евросоюз не оказывает достаточную поддержку трем несчастным государствам, к рубежам которых стягиваются "коварные" русские. Мол, пока Брюссель бездействует, "агрессивная" Москва усиливает свои позиции.

"Демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ", – делится своим видением по поводу действий российской армии Зеленский.

Президент считает, что Европе давно пора вступить в игру и встать на защиту государств, которые якобы могут стать жертвами России, пишет "Интерфакс-Украина".

Кстати, недавно в Киеве объявили, что немецкий канцлер Ангела Меркель сдала украинские интересы. Политик посчитала более выгодным для возглавляемой ею страны укрепить сотрудничество с Россией.