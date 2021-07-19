Российский дипломат пояснила американцу разницу между бурлаками и рабами на плантациях

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала манипулятивными тезисами рассуждения временного поверенного в делах США в Киеве Джорджа Кента о различиях русских и украинцев на примере двух картин Ильи Репина. Свое мнение представитель российского дипведомства высказала в газете "Коммерсантъ".

На прошлой неделе американец, реагируя на статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", высказал сомнения, что она написана именно лидером России. А затем сравнил наши народы на двух известных полотнах живописца: "Бурлаки на Волге" и "Письмо запорожцев турецкому султану".

По мнению Кента, бурлаки должны иллюстрировать тяжелую долю русских людей, а казаки – удалую вольницу украинцев, указала Захарова. Дипломат напомнила заокеанскому смотрящему по Незалежной, что сам Репин родился в Харьковской губернии Российской Империи, которая на сейчас входит в состав территорий Украины. При этом живописец не разделял единый народ.

Представитель МИД отметила, что профессия бурлака на Руси была уважаемой профессией, а сами они были наемными рабочими, а не "рабами из Африки на табачных плантациях".

"Люди труда – гордость народа, это во все времена понимали художники. Тяжелый труд является основой всех великих свершений", – подчеркнула Захарова.

Кроме того, она раскрыла глаза Кенту – оказывается, бурлаки тянули суда с мели не только на Волге, но и в Малороссии, что доказывает фотография "Кременчуг. Бурлаки на Днепре". Более того, такие работники даже были на Западе, например, в Голландии.

Что же касается репинских веселых запорожцев, то они на картине выступают на стороне московского царя, освежила память посланцу Вашингтона представитель внешнеполитического ведомства РФ.

"Как и все другие народы, американский народ велик, и американская дипломатия могла бы представлять его с большим достоинством", – резюмировала Захарова.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя неожиданную отставку главы МВД Незалежной Арсена Аваков, заявил, что за этим увольнением стоят власти США. За пару дней до объявления министром о том, что он покидает пост, в Киев прибыл Кент.

