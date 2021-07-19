Варшава закупит у Вашингтона новейшую технику на шесть миллиардов долларов

Вашингтон подает "ясный сигнал" Москве, продавая Варшаве танки Abrams. К такому выводу пришел военный специалист Марк Эпископос в статье для The National Interest.

Он не сомневается, что приобретение таких боевых машин существенно повысит возможности сухопутных войск Польши в остром конфликте с Россией.

Варшава планирует приобрести четыре батальона американских танков M1A2 Abrams SEPv3. Как сообщил в конце прошлой недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, Республика рассчитывает получить 250 машин в 2022 году.

Сумма контракта составляет 23,3 млрд злотых (около $6 млрд), и включает дополнительный пакет – обучение по использованию техники, модернизация инфраструктуры и закупка боеприпасов.

В то время как большинство контрактов на импорт оружия обычно оформляются в дипломатически нейтральных терминах, Блащак не пожалел слов, описав причину покупки Польшей "Абрамсов: "Это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности. Наша задача – сдерживать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор". При этом сам польский министр его не назвал, однако американский эксперт считает, что он явно имел в виду Россию.

Более того, в спиче Блащак конкретизировал конкретную российскую продукцию ВПК, против которой будут действовать Abrams, а именно – танков Т-14 "Армата".

Эпископос уточняет, что модифицированная американская модель оснащена обновленной инфракрасной системой улучшенного обнаружения целей (FLIR), новой системой радиоэлектронной борьбы и вспомогательной силовой установкой для повышения эффективности.

В свою очередь, российская "Армата" может похвастаться беспилотной конструкцией башни со 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А82-1М с автоматической системой заряжания, подчеркнул автор статьи.

Эксперт напомнил, что ранее в этом году Минобороны Польши провело масштабную военную игру против Западного военного округа – возможно, самого боеспособного и оснащенного из пяти военных округов России. В этой реконструкции, получившей название "Зима-20", участвовали ракетные комплексы "Пэтриот", ракетные установки M142 HIMARS и другие образцы новейшей военной техники Республики.

Результат игры – поляки потерпели сокрушительное поражение. Военно-воздушные силы и военно-морской флот страны быстро деградировали и были уничтожены, в то время как фронтовые батальоны страны понесли ошеломляющие потери в размере 60-80%.

Первоначальный план предусматривал 22-дневный срок для отражения нападения русских, но к пятому дню российские войска уже сражались за контроль над Варшавой на реке Висла.

И вот Польша скоро получит новейшие Abrams, которые должны им помочь сдержать вероятную атаку Москвы. Но в данном контракте есть еще и политические выгоды – эксперты утверждают, что покупка посылает четкий сигнал России о приверженности США миссии НАТО по сдерживанию Кремля, резюмирует Эпископос.

В свете сегодняшних успешных испытаний российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", возникает вопрос, как "Абрамсы" помогут Польше, если "Арматы" даже и не покинут танковых дивизионных баз.

