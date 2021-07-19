Депутат Пискарев обратился к главам бундестага и ОЗХО по делу об отравлении Навального

Депутат Пискарев обратился к главам бундестага и ОЗХО по делу об отравлении Навального
Василий Пискарев. Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Парламентарий потребовал разобраться в скандальном инциденте

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 19 июля направил в Германию, а также в Организацию по запрещению химического оружия документы по делу якобы отравленного блогера Алексея Навального.

Адресатами обращения парламентария стали глава немецкого бундестага Вольфганг Шойбле и гендиректор секретариата ОЗХО Фернандо Ариас.

Ранее Пискарев вместе со специалистами возглавляемой им комиссии побывал в российском МИД. Там представители экспертного сообщества обсудили ситуацию с заместителем руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергеем Рябковым. Особое внимание было уделено несостыковкам в проекте доклада ОЗХО.

Высокопоставленные эксперты пришли к выводу: наличие разночтений говорит о том, что отравление блогера было специально срежиссировано для того, чтобы обвинить нашу страну в использовании боевых отравляющих веществ.

Комиссия требует от немецкого правительства и профильной зарубежной организации наконец-то разобраться в этом деле и установить истину.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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