Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства других
государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев 19 июля направил в Германию,
а также в Организацию по запрещению химического оружия документы по делу якобы
отравленного блогера Алексея Навального.
Адресатами обращения парламентария стали глава немецкого бундестага Вольфганг Шойбле и гендиректор секретариата ОЗХО Фернандо Ариас.
Ранее Пискарев вместе со специалистами возглавляемой им комиссии побывал в российском МИД. Там представители экспертного сообщества обсудили ситуацию с заместителем руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергеем Рябковым. Особое внимание было уделено несостыковкам в проекте доклада ОЗХО.
Высокопоставленные эксперты пришли к выводу: наличие разночтений говорит о том, что отравление блогера было специально срежиссировано для того, чтобы обвинить нашу страну в использовании боевых отравляющих веществ.
Комиссия требует от немецкого правительства и профильной зарубежной организации наконец-то разобраться в этом деле и установить истину.
Старый Свет столкнется с дефицитом как трубопроводного топлива, так и СПГ
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией