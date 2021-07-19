СМИ: Германия и США договорились по "Северному потоку - 2"

СМИ: Германия и США договорились по "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Страны сообщат общественности о сделке в ближайшие дни

Издание Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Германия и США пришли к единому мнению относительно "Северного потока – 2". Страны уже практически устранили свои разногласия и готовятся объявить о сделке. 

Портал подчеркивает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден не смогли во время своей недавней встречи договориться по газопроводу. Однако лидеры двух стран пришли к общему мнению, что транзит газа через Украину прекращать нельзя, а также важно не дать России воспользоваться проектом как оружием.

Впрочем, высокопоставленные чиновники США и ФРГ продолжили дискуссию и пришли к определенному успеху. По информации источников, страны близки к тому, чтобы о сделке объявили в ближайшие дни. В результате Вашингтон не станет вводить против "СП-2" новые санкции. 

Одним из пунктов соглашения с большой долей вероятности станет увеличение инвестиций со стороны Берлина и Вашингтона в энергетическую сферу Украины. 

Ранее сообщалось, что Европа будет вынуждена покупать у России газ по "Северному потоку – 2". 

Источник: Reuters
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость276124
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Пусть Меркель за свои и транспортирует газ. Мы до границы, а там Германия, да пусть купят всю транспортную газовую систему у Украине.
Гость275568
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Опять рогулей поимели. С 1991 года рогули только и делали что продавались кому-то, но <цензура> поистаскалась и уже не может удовлетворить потребностей богатенького клиента. Она уже старая, уродливая, дряблая, беззубая. Последние судороги перед смертью еще делает, но конец уже близок. Только ругули и думали, что практичные немцы будут терять миллиарды долларов ради каких-то скачущих обезьян. СУГС.
Гость275503
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Договорились продолжать дурить хохлов морковкой, а Путина оставить в покое, а то он пустит по трубе китайских нелегалов вместо газа.
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