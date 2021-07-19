Страны сообщат общественности о сделке в ближайшие дни

Издание Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Германия и США пришли к единому мнению относительно "Северного потока – 2". Страны уже практически устранили свои разногласия и готовятся объявить о сделке.

Портал подчеркивает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден не смогли во время своей недавней встречи договориться по газопроводу. Однако лидеры двух стран пришли к общему мнению, что транзит газа через Украину прекращать нельзя, а также важно не дать России воспользоваться проектом как оружием.

Впрочем, высокопоставленные чиновники США и ФРГ продолжили дискуссию и пришли к определенному успеху. По информации источников, страны близки к тому, чтобы о сделке объявили в ближайшие дни. В результате Вашингтон не станет вводить против "СП-2" новые санкции.

Одним из пунктов соглашения с большой долей вероятности станет увеличение инвестиций со стороны Берлина и Вашингтона в энергетическую сферу Украины.

Ранее сообщалось, что Европа будет вынуждена покупать у России газ по "Северному потоку – 2".