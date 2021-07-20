На Украине назвали нужный для "возвращения" Крыма срок

На Украине назвали нужный для "возвращения" Крыма срок
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Громкое заявление сделал предшественник Зеленского

ывший глава Незалежной Петр Порошенко считает, что "вернуть Крым домой" удастся общими усилиями. Об этом он заявил, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам. В обращении к крымским татарам и живущим на Украине "шоколадный король" назвал срок, в который, по его мнению, Киев сможет заполучить полуостров. Об этом Порошенко написал в Фейсбук.

Следующий праздник верующие будут отмечать уже в украинском Крыму через год, если одолеют "агрессора", отмечает сайт телеканала "360".

"В следующем году – в Бахчисарае!" - цитирует скандального политика "Свободная пресса".

Ранее в Незалежной взялись подсчитывать, сколько Россия должна ей за присоединение Крыма. На полуострове надежды украинской стороны на российские деньги развеяли. Мало того, что киевские деятели берут астрономические суммы просто с потолка – за время нахождения в составе Украины в Крыму не делали ничего. Об этом напомнили власти полуострова. Украинская сторона не заботилась о ремонте дорог и строительстве школ и детсадов, а только выкачивала из Крыма деньги.

Источник: Фейсбук Петра Порошенко ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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