Кто положит конец транзиту российского газа через Незалежную: заявление бывшего депутата

Кто положит конец транзиту российского газа через Незалежную: заявление бывшего депутата
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Контракт Киева и Москвы истекает в 2024 году

Бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что у Киева, Берлина и Вашингтона был спор относительно "Северного потока – 2". Он раскрыл подробности и причины разногласий.

Олейник напомнил, что американцы стремятся вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы продавать свой СПГ. Немцы же нуждаются в недорогом российском газе. Украинцы, в свою очередь, заинтересованы в поставках голубого топлива через свою ГТС.

Экс-депутат отметил, что газ в Европу, транспортируемый через украинскую ГТС, "Турецкий" и "Северный" потоки одинаков по цене. Между тем стоимость транзита – разная.

По мнению Олейника, с запуском "Северного потока – 2" экономные немцы откажутся от транзита через Незалежную, ибо это невыгодно.

"Это – бизнес. А Украина с США до сих пор пытаются оставить монополию",

– заявил он в разговоре с РИА ФАН.

Накануне СМИ сообщили, что Берлин и Вашингтон смогли договориться по "Северному потоку – 2" и готовятся объявить о сделке. В частности, речь идет о том, что новых санкций против российского газопровода можно не ждать. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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