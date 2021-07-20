"Это может быть болезненно": о чем Тихановская договорилась с американцами

"Это может быть болезненно": о чем Тихановская договорилась с американцами
Светлана Тихановская. Фото: Christoph Soeder/dpa/ www.globallookpress.com
Лидер белорусской оппозиции попросила США "дать сигнал России"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская озвучила подробности переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча, как сообщается в ее телеграм-канале, длилась час.

Тихановская также успела пообщаться и с журналистами CNN. Она заявила, что в скором времени американская сторона предпримет решительные действия в отношении белорусских властей. Предводительница оппозиции признала, что санкции против главы республики Александра Лукашенко, вероятно, нанесут ущерб, однако оно того стоит, ибо белорусы сейчас, по ее словам, больше страдают от режима Батьки, а не от ограничений, отмечает "Общественная служба новостей".

"В краткосрочной перспективе это может быть болезненно".

В телеграм-канале Тихановской также говорится о ее просьбе к американским властям сигнализировать Москве, что она "может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси". В этом случае, заявила беглая домохозяйка, Лукашенко не станет больше ставить под вопрос суверенитет республики и безопасность региона.

Напомним, визит Тихановской в Вашингтон продлится до 23 июля. Далее у нее запланированы поездки по городам США.

Ранее Тихановская заявила о желании наладить диалог с Россией и оценила возможность встречи с главой страны Владимиром Путиным.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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