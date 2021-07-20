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Президент
Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по внешней политике подчеркнул, что
необходимо рассказать всему миру правду о войне и геноциде белорусов. Батька заявил,
что речь идет в частности и о польской оккупации в межвоенный период.
Как передает Белта, эту информацию должны нести в массы сотрудники дипучреждений за границей. Лукашенко отметил, что противнику надо отвечать его же оружием, напомнив о доблести предков белорусского народа. Удел же врагов республики – это шантаж и "жалкие выкрики".
Глава Белоруссии считает, что европейцы должны сказать спасибо белорусам за спасение от уничтожения, а не "душить санкциями".
На совещании Лукашенко потребовал защищать экономические интересы республики. Он указал на необходимость дать понять тем, кто захочет отменить контракты на закупку белорусской продукции и результаты тендеров, что это "не сойдет им с рук", сообщается в телеграм-канале информагентства.
Тем временем беглая предводительница оппозиции Светлана Тихановская ведет переговоры с США. Ранее она раскрыла итоги визита. Сообщается, что экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала Вашингтон усилить санкционное давление на "режим Лукашенко".
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