Речь идет, в частности, о нелицеприятных фактах о Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по внешней политике подчеркнул, что необходимо рассказать всему миру правду о войне и геноциде белорусов. Батька заявил, что речь идет в частности и о польской оккупации в межвоенный период.



Как передает Белта, эту информацию должны нести в массы сотрудники дипучреждений за границей. Лукашенко отметил, что противнику надо отвечать его же оружием, напомнив о доблести предков белорусского народа. Удел же врагов республики – это шантаж и "жалкие выкрики".

Глава Белоруссии считает, что европейцы должны сказать спасибо белорусам за спасение от уничтожения, а не "душить санкциями".

На совещании Лукашенко потребовал защищать экономические интересы республики. Он указал на необходимость дать понять тем, кто захочет отменить контракты на закупку белорусской продукции и результаты тендеров, что это "не сойдет им с рук", сообщается в телеграм-канале информагентства.

Тем временем беглая предводительница оппозиции Светлана Тихановская ведет переговоры с США. Ранее она раскрыла итоги визита. Сообщается, что экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала Вашингтон усилить санкционное давление на "режим Лукашенко".