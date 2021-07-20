Тихановскую держат на скамейке запасных, потому что никто не знает, что делать с Лукашенко

На Западе беглую домохозяйку не воспринимают всерьез – она не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия. Однако Светлану Тихановскую продолжают держать в запасе и "таскают по разным встречам". Причина проста – глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил Запад в тупик своей непредсказуемостью и нежеланием договариваться.



"…ни в Европе, ни в госдепе толком не знают, что делать с Лукашенко",

– такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что сейчас нет технической возможности заменить Батьку кем-то другим.

Эксперт считает, что у Тихановской нет абсолютно никакого влияния на происходящее в Белоруссии. Запад продолжает держать ее в запасе просто как "символ". Для нее же самой встречи и переговоры – на руку. Имитируя бурную деятельность, она создает впечатление, что является какой-то величиной и имеет вес.

Сейчас Тихановская находится в США с рабочим визитом. Там она уже встретилась с главой Госдепа и озвучила свои предложения относительно властей Белоруссии.

Лукашенко тем временем сделал ряд новых заявлений, из которых становится понятно – сдаваться под санкционным натиском он не намерен.