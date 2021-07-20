Президент Белоруссии поставил Запад в тупик – эксперт

Президент Белоруссии поставил Запад в тупик – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Тихановскую держат на скамейке запасных, потому что никто не знает, что делать с Лукашенко

На Западе беглую домохозяйку не воспринимают всерьез – она не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия. Однако Светлану Тихановскую продолжают держать в запасе и "таскают по разным встречам". Причина проста – глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил Запад в тупик своей непредсказуемостью и нежеланием договариваться.

"…ни в Европе, ни в госдепе толком не знают, что делать с Лукашенко",

– такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что сейчас нет технической возможности заменить Батьку кем-то другим.

Эксперт считает, что у Тихановской нет абсолютно никакого влияния на происходящее в Белоруссии. Запад продолжает держать ее в запасе просто как "символ". Для нее же самой встречи и переговоры – на руку. Имитируя бурную деятельность, она создает впечатление, что является какой-то величиной и имеет вес.

Сейчас Тихановская находится в США с рабочим визитом. Там она уже встретилась с главой Госдепа и озвучила свои предложения относительно властей Белоруссии.

Лукашенко тем временем сделал ряд новых заявлений, из которых становится понятно – сдаваться под санкционным натиском он не намерен.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость278181
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Гость55
Вот и рабское быдло подтянулось. Хотя нет, они свободные. Их свобода заключается в возможности носить деревенскую рубашку, скакать с речевками, чистить чужие сортиры и таскать кирпичи на чужой стройке за 3 копейке. А свободу быть богатыми и счастливыми им даже и не обещали, да и не нужна такая свобода генетическим рабам, они не могут без господина с кнутом. Всю историю с нетерпением ждут господина, сначала с запада, потом с востока, потом опять с запада, потом опять с востока. Сейчас дождались с запада, раскрыли все свои дырки и наслаждаются. Похоже, скоро опять будут ждать господина с востока
Рабское быдло - это тебе подобные, которым кроме дешёвой водки в жизни ничего не надо. Такие по разнарядке ходят на выборы и голосуют за Единую Россию, такие смотрят только Киселева-Соловьева-Cкабееву, такие никогда не поймут, что нормальные люди просто хотят жить и работать, чтобы государство хотя бы не мешало, а не так, чтобы дети/родственники/друзья правителя (Газпром, Роснефть и подобные компании) своими конторами всё под себя взяли, а остальным гроши остаются, и что работает закон денег - кто больше заплатит полиции/адвокатам/юристам, у кого выше статус - тот и прав.
Гость55
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Гость278181
Любой царёк на просторах СНГ, в том числе и в России, уважает только себя-любимого и свою семью. Народ для царька - рабы. Кроме царёк мнит себя Богом Избранным (у вас, русских, на генном уровне впитано ещё со времён Российской Империи, что Бог благословляет Царя-Батюшку), и со времён Российской Империи вы все жили во лжи о том, что беды идут с Запада, а по факту куча крови пролито было только ради того, чтобы царь со своей свитой в хоромах и палатах жировали, пока остальные на них горбатились за кусок хлеба.
Вот и рабское быдло подтянулось. Хотя нет, они свободные. Их свобода заключается в возможности носить деревенскую рубашку, скакать с речевками, чистить чужие сортиры и таскать кирпичи на чужой стройке за 3 копейке. А свободу быть богатыми и счастливыми им даже и не обещали, да и не нужна такая свобода генетическим рабам, они не могут без господина с кнутом. Всю историю с нетерпением ждут господина, сначала с запада, потом с востока, потом опять с запада, потом опять с востока. Сейчас дождались с запада, раскрыли все свои дырки и наслаждаются. Похоже, скоро опять будут ждать господина с востока
Гость278181
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Гость280764
Гость278181 ты по ходу тот хохол что себя не уважал и сразу pakoм встал?Давай дальше продолжай генный сортирмейстер из сортира в кракове.От души!
Я вообще просто гибкий дипломатичный человек, умеющий идти на компромиссы, признающий свои ошибки; национальность имеет значение в том плане, что я - не русский. Но высокомерную мерзоту с понтами и бараньим упрямством игнорирую вне зависимости от национальности. И да, сейчас 21 век - все ваши русские левые документы (дипломы, сертификаты и т.д., а по честному работать вы отвыкли) легко пробиваются, и понятен становится ваш реальный статус.
Гость278181
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Ампер
Во как, немытая вонючая блохастая собачонка с помойки рассуждает тут о нравах царских дворов? А, понял, это дом сумасшедших по улице Долбойопоff городка Онаньева. Там все такие собрались.
Ты на себя посмотри, алкаш подзаборный. Дальше своей работы и вино-водочного магазина не ходил, а мнишь себя потомком дворян
Ампер
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Гость278181
Любой царёк на просторах СНГ, в том числе и в России, уважает только себя-любимого и свою семью. Народ для царька - рабы. Кроме царёк мнит себя Богом Избранным (у вас, русских, на генном уровне впитано ещё со времён Российской Империи, что Бог благословляет Царя-Батюшку), и со времён Российской Империи вы все жили во лжи о том, что беды идут с Запада, а по факту куча крови пролито было только ради того, чтобы царь со своей свитой в хоромах и палатах жировали, пока остальные на них горбатились за кусок хлеба.
Во как, немытая вонючая блохастая собачонка с помойки рассуждает тут о нравах царских дворов? А, понял, это дом сумасшедших по улице Долбойопоff городка Онаньева. Там все такие собрались.
Гость278181
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Гость280764
Чё, с сразу подставившими cpaky хохлами проще было? Тут ни как не получается. Он уважает себя и свой народ. Вам этого не понять, еврогеи.
И чтобы ты знал, главные достоинства руководителя - гибкость, дипломатичность и самокритичность, умение признать, что он сам и его методы управления морально устарели, и что ему пора на пенсию - так лучше для страны, чем тянуть её своими методами в 70-80-е. А наглость, высокомерие, мелочность, мстительность и баранье упрямство неизбежно приводят к краху.
Гость277699
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Что делать уже давно решили - не признавать президентом и игнорить по полной.
Гость280764
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Гость278181 ты по ходу тот хохол что себя не уважал и сразу pakoм встал?Давай дальше продолжай генный сортирмейстер из сортира в кракове.От души!
Гость278181
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Гость280764
Чё, с сразу подставившими cpaky хохлами проще было? Тут ни как не получается. Он уважает себя и свой народ. Вам этого не понять, еврогеи.
Любой царёк на просторах СНГ, в том числе и в России, уважает только себя-любимого и свою семью. Народ для царька - рабы. Кроме царёк мнит себя Богом Избранным (у вас, русских, на генном уровне впитано ещё со времён Российской Империи, что Бог благословляет Царя-Батюшку), и со времён Российской Империи вы все жили во лжи о том, что беды идут с Запада, а по факту куча крови пролито было только ради того, чтобы царь со своей свитой в хоромах и палатах жировали, пока остальные на них горбатились за кусок хлеба.
Гость280764
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Чё, с сразу подставившими cpaky хохлами проще было? Тут ни как не получается. Он уважает себя и свой народ. Вам этого не понять, еврогеи.
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