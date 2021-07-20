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На Западе беглую домохозяйку не воспринимают всерьез – она не
в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия. Однако Светлану Тихановскую
продолжают держать в запасе и "таскают по разным встречам". Причина проста –
глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил Запад в тупик своей
непредсказуемостью и нежеланием договариваться.
"…ни в Европе, ни в госдепе толком не знают, что делать с Лукашенко",
– такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что сейчас нет технической возможности заменить Батьку кем-то другим.
Эксперт считает, что у Тихановской нет абсолютно никакого влияния на происходящее в Белоруссии. Запад продолжает держать ее в запасе просто как "символ". Для нее же самой встречи и переговоры – на руку. Имитируя бурную деятельность, она создает впечатление, что является какой-то величиной и имеет вес.
Сейчас Тихановская находится в США с рабочим визитом. Там она уже встретилась с главой Госдепа и озвучила свои предложения относительно властей Белоруссии.
Лукашенко тем временем сделал ряд новых заявлений, из которых становится понятно – сдаваться под санкционным натиском он не намерен.
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