Депутат из Германии рассказал о "торге" с США по вопросу "Северного потока - 2"

Депутат из Германии рассказал о "торге" с США по вопросу "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Берлин не до конца удовлетворен условиями сделки

Накануне стало известно о том, что Германия и США договорились по "Северному потоку – 2". Член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт сообщил, в чем заключается компромисс с Америкой.

Немецкий депутат отметил – речь идет о закупке Германией американского сжиженного газа (СПГ). Он добавил, что при этом интересы Берлина не принимаются во внимание должным образом.

По словам Гердта, энергетическая отрасль страны столкнулась с дефицитом. Безусловно, СПГ улучшит ситуацию, хотя "это и дороговато по сравнению с российским трубопроводным (газом)".

Сделку с США парламентарий назвал "торгом". Он добавил – есть вероятность того, что на повестке дня окажутся и интересы Украины.

Гердт заявил – он рад снятию санкций и прогрессу в переговорах с Вашингтоном, передает РИА "Новости".

По мнению депутата, интересы Германии в данном вопросе – это своего рода разменная монета между США и Россией. Политику неприятен тот факт, что другие страны не учитывают потребностей ФРГ.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден договорились о том, что транзит газа через Незалежную не будет прекращен. Также они пришли к общему выводу – ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Россия превратила проект в свое оружие.

Америка отказалась от намерения ввести новые санкции против "Северного потока – 2".  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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