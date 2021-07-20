Крымские татары назвали Порошенко ущербным после обещания вернуть полуостров Украине

Крымские татары назвали Порошенко ущербным после обещания вернуть полуостров Украине
Фото: Petro Poroshenko/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Экс-глава Незалежной считает, что заполучить российскую территорию удастся за год

В Крыму ответили на заявление бывшего президента соседней страны. Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал крымским татарам и украинским мусульманам вернуть полуостров в состав Незалежной. Однако его энтузиазм не разделили.

Слова "шоколадного короля" прокомментировал глава региональной региональной национально-культурной автономии крымских татар полуострова  Эйваз Умеров. Он назвал обещание Порошенко глупым, а самого политика – ущербным.

"Это насколько нужно быть ущербным, чтобы делать подобные заявления", – отметил Умеров в разговоре с РИА Новости.

Он напомнил о виртуальных путешествиях Порошенко в украинские Симферополь и Ялту, "совершенные" за пять лет во главе страны и указал, что подобные заявления смешат не только жителей полуострова, но и всю мировую общественность.

Обещание "вернуть" Крым Порошенко дал, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам. Он заявил, что уже в следующем году отмечать его верующие будут в украинском Бахчисарае.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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