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Крыму ответили на заявление бывшего президента соседней страны. Напомним, ранее
Петр Порошенко пообещал крымским татарам и украинским мусульманам вернуть
полуостров в состав Незалежной. Однако его энтузиазм не разделили.
Слова "шоколадного короля" прокомментировал глава региональной региональной национально-культурной автономии крымских татар полуострова Эйваз Умеров. Он назвал обещание Порошенко глупым, а самого политика – ущербным.
"Это насколько нужно быть ущербным, чтобы делать подобные заявления", – отметил Умеров в разговоре с РИА Новости.
Он напомнил о виртуальных путешествиях Порошенко в украинские Симферополь и Ялту, "совершенные" за пять лет во главе страны и указал, что подобные заявления смешат не только жителей полуострова, но и всю мировую общественность.
Обещание "вернуть" Крым Порошенко дал, поздравляя мусульман
с праздником Курбан-байрам. Он заявил, что уже в
следующем году отмечать его верующие будут в украинском Бахчисарае.
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