Властям Незалежной всего лишь нужно на законодательном уровне объявить народные республики "террористами"

Киевскому режиму подсказали, что нужно сделать, чтобы официально отказаться от выполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Всего лишь необходимо признать ЛНР и ДНР террористическими образованиями на основании якобы их причастности к гибели малайзийского "Боинга" MH17 летом 2014 года.

С таким предложением выступил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш в эфире телеканала "Апостроф". Он полагает, что данная постановка вопроса окончательно сделает невозможным для Киева выполнение минских договоренностей и избавит власти Незалежной от прямых переговоров с представителями мятежного региона.

"Проблема в том, что мы не использовали этот террористический акт, а он однозначно террористический, для того, чтобы правительства незаконных республик ЛНР и ДНР признать террористическими", – заявил пан Гавриш.

По его мнению, в соборной надо было давно принять соответствующий закон, чтобы не дать возможности реализовывать "формулу Штайнмайера", Минские соглашения и проводить переговоры с "сепаратистами".

"Надо действовать более решительно и в этом плане", – подчеркнул ура-патриот.

Напомним, в ходе своего судьбоносного визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обсудить запуск газопровода "Северный поток-2" на переговорной площадке лидеров "нормандской четверки". Хромая немецкая "утка" искренне удивилась такой идее и указала украинскому коллеге, ради каких целей вообще существует нормандский формат.

Позже депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович заметил, что ответ фрау Меркель оказался слишком вежливым, поскольку глава кабмина Германии, покидающая свой пост нынешней осенью, – воспитанная женщина. А так, она пана Зеленского просто "послала", считает нардеп.

