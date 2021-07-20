Киевский режим призвал НАТО бороться с Москвой в регионе сообща

Власти Незалежной придумали план, как не позволить России превратить Черное море в свое "внутреннее озеро". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отчитываясь сегодня в прямом эфире на "Фейсбук" об итогах визита президента страны Владимира Зеленского в Грузию.

Украинский министр предостерег государства Черноморского региона, а также НАТО и даже Молдавию (и ей "можно найти место"), что ежели они не объединят свои усилия, то РФ "превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне".

Он отметил, что данная тема была накануне предметно обсуждена с грузинской стороной, поскольку Киев пытается "выровнять ситуацию с безопасностью" в регионе.

"У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу", – подчеркнул пан Кулеба.

По его словам, киевский режим в настоящий момент обсуждает свои прожекты с Тбилиси, Кишиневом, государствами-членами Североатлантического блока, которые являются причерноморскими и дружественными к Незалежной, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.

Кроме того он добавил, что 19 июля в Батуми при участии президента Евросовета Шарля Мишеля прошел полноценный саммит лидеров "Ассоциированного трио", созданного в нынешнем мае для усиления евроинтеграции. В клуб вошли Украина, Грузия и Молдавия.

Пан Кулеба убежден, то без членства этих трех стран в ЕС невозможно обеспечить безопасность на континенте. Он считает, что все в Европе уже тоже думают "в рамках этой парадигмы".

Ранее американский эксперт Скотт МакКанна в немецком издании Business Insider резко раскритиковал участие Пентагона в последних морских учениях Sea Breeze-2021 в Черном море. По его мнению, после инцидента с британским эсминцемDefender недалеко от берегов Крыма, это могло быть воспринято Россией как провокация. Даже тот факт, что маневры были давно анонсированы, уже не имело значения.

