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Власти Незалежной придумали план, как не позволить России превратить Черное море в свое "внутреннее озеро". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отчитываясь сегодня в прямом эфире на "Фейсбук" об итогах визита президента страны Владимира Зеленского в Грузию.
Украинский министр предостерег государства Черноморского региона, а также НАТО и даже Молдавию (и ей "можно найти место"), что ежели они не объединят свои усилия, то РФ "превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне".
Он отметил, что данная тема была накануне предметно обсуждена с грузинской стороной, поскольку Киев пытается "выровнять ситуацию с безопасностью" в регионе.
"У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу", – подчеркнул пан Кулеба.
По его словам, киевский режим в настоящий момент обсуждает свои прожекты с Тбилиси, Кишиневом, государствами-членами Североатлантического блока, которые являются причерноморскими и дружественными к Незалежной, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.
Кроме того он добавил, что 19 июля в Батуми при участии президента Евросовета Шарля Мишеля прошел полноценный саммит лидеров "Ассоциированного трио", созданного в нынешнем мае для усиления евроинтеграции. В клуб вошли Украина, Грузия и Молдавия.
Пан Кулеба убежден, то без членства этих трех стран в ЕС невозможно обеспечить безопасность на континенте. Он считает, что все в Европе уже тоже думают "в рамках этой парадигмы".
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но понимают что уже все,ни что не поднимется ни что не взлетит у них,под откос все катится,что успеют своровать и спрятать а потом хоть потоп,хана свинарне,чтото венгры,молдоване,поляки возьмут,чтото россия вернет свое а там дикое поле и песок останется,пустота с аборигенами
будут смотреть на пролетающие высоко самолеты,не понимая что это и жевать свое сено обычные украинцы