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Петр Порошенко заявил, что Крым "вернется" в состав Украины через год. Политолог Марат Баширов полагает, что бывший глава Незалежной просто пытается напомнить о себе таким способом.
Эксперт пояснил "Пятому каналу", что мировое сообщество, в том числе и сама Украина, давно понимают, что Крым останется частью России навсегда. Однако вскоре Киев проведет так называемую "Крымскую платформу". Поэтому Порошенко пытается подобными заявлениями попасть в новости СМИ на этом фоне.
Баширов предположил, что Порошенко намерен участвовать в следующих президентских выборах, поэтому и соревнуется с нынешнем лидером Владимиром Зеленским.
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