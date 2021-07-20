Политолог объяснил заявление Порошенко про Крым

Бывший президент Украины просто "встраивается в информационный шум"

Петр Порошенко заявил, что Крым "вернется" в состав Украины через год. Политолог Марат Баширов полагает, что бывший глава Незалежной просто пытается напомнить о себе таким способом. 

Эксперт пояснил "Пятому каналу", что мировое сообщество, в том числе и сама Украина, давно понимают, что Крым останется частью России навсегда. Однако вскоре Киев проведет так называемую "Крымскую платформу". Поэтому Порошенко пытается подобными заявлениями попасть в новости СМИ на этом фоне. 

Баширов предположил, что Порошенко намерен участвовать в следующих президентских выборах, поэтому и соревнуется с нынешнем лидером Владимиром Зеленским. 

Полина ИВАНОВА

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