Минск не должен за свой счет останавливать потоки нелегалов в условиях западных рестрикций

Введенные против Белоруссии европейские санкции бумерангом бьют по Литве, чья экономика в итоге пострадает больше, чем у соседней Республики. Об этом заявил белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин, сообщает РИА ФАН.

Он считает, что если Вильнюс, Варшава, и коллективный Брюссель вводят рестрикции в отношении Минска, чтобы подорвать белорусскую экономику, то страна должна компенсировать эти потери, урезав расходы на выполнение тех обязательств, которые осуществляются в интересах ЕС.

По мнению эксперта, Республика не должна сдерживать потоки нелегальных мигрантов за свой счет – пусть за это платит канцлер Германии Ангела Меркель, которая "сама позвала" беженцев в Европу.

Нынешние антибелорусские санкции ударят по Литве, власти которой должны решить для себя, каким образом рухнет экономика их страны, считает политолог, – то ли от потока нелегалов, то ли от очередных ограничений в адрес Минска.

Гигин напомнил, что Вильнюс потеряет треть транспортных грузов, которые сегодня проходят по территории Литвы. В частности, ущерб будет нанесен Клайпедскому порту и "в принципе к потере экономики" прибалтийской республике, которая в значительной степени зависит от взаимоотношений с Белоруссией, резюмировал специалист.

За последние недели Минску не раз досталось на орехи от ЕС за потоки беженцев с Ближнего Востока через белорусскую границу. Больше всех сейчас достается Литве и Польше, которые чуть ли не каждый день на это жалуются, пытаясь убедить коллег по объединению, что таким образом президент Республики Александр Лукашенко якобы мстит европейцам за рестрикции, введенные за подавление акций протестов оппозиции.

Накануне бацька указал Вильнюсу на деятельность в Литве преступных группировок по переправке в страны ЕС нелегальных мигрантов. Он призвал власти соседнего государства не обвинять понапрасну Минск в потоках беженцев, а начать борьбу с преступностью у себя дома.

