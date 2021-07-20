Оплошность могла привести к серьезному скандалу

Офис украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз опростоволосился. Тамошние умельцы разместили на своем официальном сайте публикацию, по тексту которой выходит, что Украина считает Абхазию отдельным государством.



Сотрудники пресс-центра допустили досадную для киевского режима оплошность. Они написали, что их главнокомандующего ввели в курс дела по поводу обстановки "в сфере безопасности на границе с Абхазией".

Разумеется, официальная граница может существовать только у отдельного государства. Этот немаловажный факт внезапно всплыл в умах сотрудников Зеленского (а может кто-то подсказал), и они поспешили подредактировать заголовок на "... в сфере безопасности на линии оккупации с Абхазией". Однако интернет помнит все.

Бдительные журналисты издания "Sputnik Ближнее зарубежье" разместили в своем телеграмм-канале принтскрины исходной и подправленной публикаций.

В Абхазии уже отреагировали на сообщение, размещенное работниками офиса президента Украины. Так, абхазский дипломат Кан Тания на своей странице в "Фейсбук" поблагодарил украинского главнокомандующего за признание независимости государства.

Что по этому поводу думают в Грузии, которая считает Абхазию своей территорией, пока неизвестно.

Примечательно, что досадные ляпы – в порядке вещей у украинских деятелей. Недавно отправленный в отставку уже бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков внезапно заговорил на русско-украинском языке.