Украина ошибочно признала независимость Абхазии

Украина ошибочно признала независимость Абхазии
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеПолитолог объяснил заявление Порошенко про Крым
Оплошность могла привести к серьезному скандалу

Офис украинского президента Владимира Зеленского в очередной раз опростоволосился. Тамошние умельцы разместили на своем официальном сайте публикацию, по тексту которой выходит, что Украина считает Абхазию отдельным государством.

Сотрудники пресс-центра допустили досадную для киевского режима оплошность. Они написали, что их главнокомандующего ввели в курс дела по поводу обстановки "в сфере безопасности на границе с Абхазией".

Разумеется, официальная граница может существовать только у отдельного государства. Этот немаловажный факт внезапно всплыл в умах сотрудников Зеленского (а может кто-то подсказал), и они поспешили подредактировать заголовок на "... в сфере безопасности на линии оккупации с Абхазией". Однако интернет помнит все.

Бдительные журналисты издания "Sputnik Ближнее зарубежье" разместили в своем телеграмм-канале принтскрины исходной и подправленной публикаций.

В Абхазии уже отреагировали на сообщение, размещенное работниками офиса президента Украины. Так, абхазский дипломат Кан Тания на своей странице в "Фейсбук" поблагодарил украинского главнокомандующего за признание независимости государства.

Что по этому поводу думают в Грузии, которая считает Абхазию своей территорией, пока неизвестно. 

Примечательно, что досадные ляпы – в порядке вещей у украинских деятелей. Недавно отправленный в отставку уже бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков внезапно заговорил на русско-украинском языке.

Источник: Sputnik Ближнее зарубежье ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей