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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посол Республики в Латвии обязан был жестко отреагировать на инцидент с надругательством над государственным флагом в Риге в мае этого года. Вот просто подойти к "мерзавцу и набить ему морду". Свои громы и молнии бацька сегодня бросал во время совещания по приоритетам внешней политики.
Так руководитель страны прокомментировал эпизод со снятием белорусского флага в Риге мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом и главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в один из дней проведения чемпионата мира по хоккею-2021.
Тогда в мае эти два политических деятеля сняли с флагштока возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где жили игроки национальных сборных, госсимвол Белоруссии и заменили его на оппозиционный бчб-стяг.
"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря", – дал указания Лукашенко.
Лидер нации выразил неудовольствие, что Министерство иностранных дел Республики не отреагировало на инцидент оперативно. По словам лидера нации, в ведомстве стояла "тишина", пока он "не топнул ногой".
Добавим, что после этого ЧП Минск и Рига взаимно выслали послов и сотрудников дипмиссий стран по домам.
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