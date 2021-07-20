Лукашенко призвал посла Белоруссии в Латвии "набить морду" мэру Риги за флаг

Лукашенко призвал посла Белоруссии в Латвии "набить морду" мэру Риги за флаг
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька публично отреагировал на майский инцидент на ЧМ по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посол Республики в Латвии обязан был жестко отреагировать на инцидент с надругательством над государственным флагом в Риге в мае этого года. Вот просто подойти к "мерзавцу и набить ему морду". Свои громы и молнии бацька сегодня бросал во время совещания по приоритетам внешней политики.

Так руководитель страны прокомментировал эпизод со снятием белорусского флага в Риге мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом и главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем в один из дней проведения чемпионата мира по хоккею-2021.

Тогда в мае эти два политических деятеля сняли с флагштока возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где жили игроки национальных сборных, госсимвол Белоруссии и заменили его на оппозиционный бчб-стяг.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря", – дал указания Лукашенко.

Лидер нации выразил неудовольствие, что Министерство иностранных дел Республики не отреагировало на инцидент оперативно. По словам лидера нации, в ведомстве стояла "тишина", пока он "не топнул ногой".

Добавим, что после этого ЧП Минск и Рига взаимно выслали послов и сотрудников дипмиссий стран по домам.

Источник: Сайт президента Белоруссии
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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