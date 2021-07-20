СБУ отреагировала на неявку Шойгу на допрос в Мариуполь

СБУ отреагировала на неявку Шойгу на допрос в Мариуполь
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Минобороны России игнорировал поход за "пидозрой"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проигнорировал приезд в Мариуполь для вручения ему "письменного подозрения" (она же підозра) в придуманных киевским режимом преступлениях. На неявку высокопоставленного российского военного руководителя пожаловался пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко местному изданию "Страна.ua".

"Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения", – сообщил пан Дехтяренко.

Он отметил, что публикация повестки на официальном сайте ведомства была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.

Представитель СБУ добавил, что в 2014 г. служба уже объявляла Сергея Кужугетовича в розыск, однако срок действия того постановления о задержании истек.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, СБУ вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий. Повестку подписал старший следователь Главного управления ведомства в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

Генерала армии ВС РФ в Незалежной обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале прокомментировал желания киевского режима поговорить с российскими военными.

"Такая традиция – раз в семь лет они хотят видеть министра обороны России. В прошлый раз их желание материализовалось сначала Иловайским, а потом Дебальцевским котлами", – написал журналист.

Добавим, сейчас Сергей Кужугетович, судя по сообщениям его дочери Ксении, отдыхает на малой родине – в Туве. Оттуда он сегодня поздравил народную артистку СССР Людмила Чурсину, которая с 1984 г. служит в Центральном академическом театре Российской армии, с 80-летием.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость275568
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А не так давно стекломойные рабы Сталина судили. Они должны были вручить ему повестку. И как вручали? Вручили? Для стекломойного раба основа основ - это накатить стекломоя и бзднуть погромче, лишь бы кто-то заметил. Врожденный кретинизм не позволяет им придумать ничего путного, поэтому их нет ни в каком пространстве - научном, экономическом, культурном, военном и прочих. Их просто нет.
Гость281133
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На пидозру Шойгу ответил хупизрой, т.е. не приехал. Сказал - потом, на танках..
Ну, чё, заочно
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задержат, осудят, отсидит, выйдет.
Всё по ихнему закону, все довольны.
Российский Крым.
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Ну хохлы 🔱🐷😱. Они всеми путями стараются сделать так, чтобы Россия их освободила. Даже с Шойгу придумали. Лишь бы Россия пришла))) А Шойгу наверно сидит и думает - "А может на самом деле съездить?")))
гость
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Дык,дождутся шароваровышеваночныебандерлоги гопах бригад ССО ВДВ до куева,ой время подходит,ведь депендеры не помогуть,буде зрада--ой зрада то буде,ой погано селюкам галицыны буде!!!!!
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