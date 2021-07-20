Глава Минобороны России игнорировал поход за "пидозрой"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проигнорировал приезд в Мариуполь для вручения ему "письменного подозрения" (она же підозра) в придуманных киевским режимом преступлениях. На неявку высокопоставленного российского военного руководителя пожаловался пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко местному изданию "Страна.ua".

"Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения", – сообщил пан Дехтяренко.

Он отметил, что публикация повестки на официальном сайте ведомства была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.

Представитель СБУ добавил, что в 2014 г. служба уже объявляла Сергея Кужугетовича в розыск, однако срок действия того постановления о задержании истек.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, СБУ вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий. Повестку подписал старший следователь Главного управления ведомства в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

Генерала армии ВС РФ в Незалежной обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале прокомментировал желания киевского режима поговорить с российскими военными.

"Такая традиция – раз в семь лет они хотят видеть министра обороны России. В прошлый раз их желание материализовалось сначала Иловайским, а потом Дебальцевским котлами", – написал журналист.



Добавим, сейчас Сергей Кужугетович, судя по сообщениям его дочери Ксении, отдыхает на малой родине – в Туве. Оттуда он сегодня поздравил народную артистку СССР Людмила Чурсину, которая с 1984 г. служит в Центральном академическом театре Российской армии, с 80-летием.

