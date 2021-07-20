Варшава объявила, что не считает нашу страну частью цивилизованного мира

Поляки придумали новый повод для обвинений в адрес Москвы. Так, замглавы польского МИД Марчин Пшидач заявил, что Россию нельзя отнести к цивилизованным странам, так как она не реагирует на требования игроков международной арены.



Причиной для очередной нападки на Россию стала трагедия 2010 года. Тогда под Смоленском разбился самолет, на борту которого был польский главнокомандующий Лех Качиньский. Пшидач считает, что российская сторона должна передать полякам обломки рухнувшего лайнера. В противном случае, по мнению замглавы МИД Польши, Россия выходит за рамки нормального поведения, принятого на международной арене.

Поляк убежден, что наша страна обязана передать обломки. Мотивированный отказ Москвы в этой просьбе сильно раздражает государственного деятеля.

Пшидач заявил, что Россия является "большим вызовом" для его родной страны, пишет РИА "Новости". Неподобающее, с точки зрения поляка, поведение Москвы привело к тому, что все пути для выстраивания политического диалога оказались перекрыты.

При этом иностранца не интересует, что обломки остаются на территории России согласно действующему в стране законодательству. Варшава все еще не закрыла дело 2010 года. Пока расследование не завершится, обломки должны быть в распоряжении наших правоохранителей.

К слову, недавно Польшу осудили за отказ от саммита с Россией. Местные журналисты считают, что Варшава зря заблокировала переговоры Евросоюза с нашей страной.