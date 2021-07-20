Киев накажет целый ряд украинских каналов за русский язык в эфире

Киев накажет целый ряд украинских каналов за русский язык в эфире
Фото: Hans Wiedl/picture alliance/www.globallookpress.com
Нарушители осмелились транслировать "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Гостью из будущего" не на мове

Украинские телеканалы "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН" и "К1" киевский режим обвинил в нарушении закона о функционирования мовы как государственного языка. За состоянием эфире, из которого постмайданные власти пытаются изгнать исключительно русскоязычные программы и фильмы, зорко следит уполномоченный по защите госязыка Незалежной Тарас Кремень.

Как передает украинский "Интерфакс", ведомство провело мониторинг эфиров 28 отечественных телерадиоорганизаций и уличило шесть телеканалов в показе фильмов и сериалов на русском языке.

В частности, на "Интере" не на мове показывали советскую классику "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Гостья из будущего" и мультик "Лиса и заяц", а также российский телефильм "Следствие вели". Канал "Мега" "проштрафился" сериалами "Мистическая Украина" и "Секретные территории".

Пан Кремень отчитался, что уже направил в Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания письмо с просьбой применить к этим медиа "определенные законодательством санкции".

На прошлой неделе Нацсовет оштрафовал канал "1+1" почти на 71,5 тыс гривен (свыше 195 тыс руб) за показ в эфире российского сериала "Кухня" на русском языке.

Источник: Интерфакс-Украина
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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крым наш
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Гость279909
КАКИЕ ЖЕ ЭТИ ВЫРОДКИ ВО ВЛАСТИ БОЛЕЕ ПОЛ СТРАНЫ ГОВОРЯТ И ДУМАЮТ ПО РУССКИ - БЕСЯТСЯ ОТ ЗЛОСТИ УБЛЮДКИ САМИ ЖЕ НА РУССКОМ БОЛТАЮТ ДОМА - А ИЗ СЕБЯ ПАТРИОТОВ ВЫСТАВЛЯЮТ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
Потому что мову ни какой рот не переваривает!
Гость279909
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КАКИЕ ЖЕ ЭТИ ВЫРОДКИ ВО ВЛАСТИ БОЛЕЕ ПОЛ СТРАНЫ ГОВОРЯТ И ДУМАЮТ ПО РУССКИ - БЕСЯТСЯ ОТ ЗЛОСТИ УБЛЮДКИ САМИ ЖЕ НА РУССКОМ БОЛТАЮТ ДОМА - А ИЗ СЕБЯ ПАТРИОТОВ ВЫСТАВЛЯЮТ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
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