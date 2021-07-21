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Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов отметил, что ряд
американских деятелей используют Незалежную как площадку для давления на нашу
страну. Их цель – повлиять на политику российских властей – как экономическую,
так и международную.
Комментируя стратегию США, Антонов указал на невежество американских политиков. Несмотря на то, что Украину активно используют в своих целях, многие из них даже не знают, где расположена эта страна.
"…я не шучу, не обманываю", – заверил посол в эфире RT America.
Несмотря на показную борьбу с фейковыми новостями, американцы не брезгуют применять подобные методы против России, добавил Антонов. Дипломат подчеркнул, что его временами шокирует масса лживых новостей о нашей внешней политике, которые распространяют журналисты Штатов.
Ранее на Украине признали, что западные страны фактически не берут в расчет мнение Киева. Влияние Незалежной в обсуждении важных вопросов, таких, в частности, как судьба "Северного потока – 2", нулевое.
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