"Я не шучу": российский посол указал на невежество американцев

"Я не шучу": российский посол указал на невежество американцев
Фото: Russian Embassy in the USA/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Политики США пытаются вести хитрую игру, но многие при этом не знают элементарных вещей

Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов отметил, что ряд американских деятелей используют Незалежную как площадку для давления на нашу страну. Их цель – повлиять на политику российских властей – как экономическую, так и международную.

Комментируя стратегию США, Антонов указал на невежество американских политиков. Несмотря на то, что Украину активно используют в своих целях, многие из них даже не знают, где расположена эта страна.

"…я не шучу, не обманываю", – заверил посол в эфире RT America.

Несмотря на показную борьбу с фейковыми новостями, американцы не брезгуют применять подобные методы против России, добавил Антонов. Дипломат подчеркнул, что его временами шокирует масса лживых новостей о нашей внешней политике, которые распространяют журналисты Штатов.

Ранее на Украине признали, что западные страны фактически не берут в расчет мнение Киева. Влияние Незалежной в обсуждении важных вопросов, таких, в частности, как судьба "Северного потока – 2", нулевое.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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