Захарова назвала чушью слова Кулебы о превращении Черного моря в российское озеро

Захарова назвала чушью слова Кулебы о превращении Черного моря в российское озеро
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ поставила украинского коллегу на место

Мария Захарова ответила Дмитрию Кулебе, который накануне заявил, что Россия якобы планирует превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Украинский министр призвал страны объединиться, чтобы помешать разделу моря. Официальный представитель МИД РФ без стеснения назвала слова коллеги чушью. 

В своем телеграм-канале Захарова призвала Кулебу перестать сочинять небылицы, а также подсказала ему способ решения проблемы. 

"Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся",

– заключила дипломат. 

Напомним, что накануне Кулеба предупредил страны Черноморского региона, членов НАТО, а также Молдавию о том, что если они не объединят свои усилия, что Москва непременно решит превратить Черное море во внутреннее озеро. Мол, акваторию поделят пополам, после чего Россия начнет полностью главенствовать в своей части. 

Глава украиснкого внешнеполитического ведомства также добавил, что у Незалежной уже есть несколько идей, как решить этот вопрос. Например, Киев активно сотрудничает с Тбилиси, Кишиневом и странами альянса, которые тоже являются причерноморскими - с Румынией, Болгарией и Турцией.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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