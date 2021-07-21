Официальный представитель МИД РФ поставила украинского коллегу на место

Мария Захарова ответила Дмитрию Кулебе, который накануне заявил, что Россия якобы планирует превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Украинский министр призвал страны объединиться, чтобы помешать разделу моря. Официальный представитель МИД РФ без стеснения назвала слова коллеги чушью.

В своем телеграм-канале Захарова призвала Кулебу перестать сочинять небылицы, а также подсказала ему способ решения проблемы.

"Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся",

– заключила дипломат.

Напомним, что накануне Кулеба предупредил страны Черноморского региона, членов НАТО, а также Молдавию о том, что если они не объединят свои усилия, что Москва непременно решит превратить Черное море во внутреннее озеро. Мол, акваторию поделят пополам, после чего Россия начнет полностью главенствовать в своей части.

Глава украиснкого внешнеполитического ведомства также добавил, что у Незалежной уже есть несколько идей, как решить этот вопрос. Например, Киев активно сотрудничает с Тбилиси, Кишиневом и странами альянса, которые тоже являются причерноморскими - с Румынией, Болгарией и Турцией.