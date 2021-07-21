Пользователи интернета предлагают Западу переосмыслить концепцию смены власти в суверенных государствах

Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская совершает на этой неделе вояж в США. В ходе своих встреч с высокопоставленными представителями администрации президента Джо Байдена она неустанно призывает Вашингтон оказывать санкционное давление на Белоруссию.

Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали такие действия домохозяйки, назвав грубой ошибкой попытки экс-кандидата в лидеры Республики давить на Минск через Запад. Некоторые из них полагают, что за границей оппозиционерку уже не воспринимают всерьез.

Напомним, Тихановская прилетела в Штаты 18 июля. С ней за это время уже встретились замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепа Дерек Шолле. В СМИ отмечалось, что "на части встречи" присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен. Во время переговоров литовская гостья призвала Вашингтон поддержать демократическое движение в Белоруссии.

"Кроме того, США должны будут дать России сигнал о том, что договоренности с правителем Александром Лукашенко недействительны", – говорится в статье немецкого издания.

Остается неизвестным, есть ли планы у Байдена лично встретиться с "президентом Светланой".

"Это грубая ошибка Тихановской. Она должна знать, что проамериканское правительство, как на Украине, в Белоруссии невозможно. Путин и белорусы скажут этому решительное "нет". В любом случае, Луке больше не о чем сообщить", – написал в своем комментарии пользователь под ником Alex-S3pSXONGR.

"Жаль, что снова и снова утверждается, что выборы были поддельными. Дело в том, что ОБСЕ официально была приглашена для наблюдения за выборами. К сожалению, они тогда просто не пришли. Поэтому утверждение о фальсификации выборов имеет довольно слабое основание", – считает Kropotkin.

"Интересно, что многие говорят о "президенте Тихановской". Она, хотя и претендует на победу, но "скорректированных" результатов выборов не представила, чтобы доказать, что выиграла выборы. Так демократия не работает!" – указалFreidenker12.

"О, да. Вновь печально заканчивается еще один проект по смене власти. Может быть, стоит критически переосмыслить всю концепцию?" – предлагает западным кураторам цветных революций Max-eayVCSPZR.

Ряд читателей отмечают некоторое сходство событий с акциями протеста в Белоруссии и на Украине, но полагают, что насильственным путем бацьку не сбросишь со своего кресла.



"Тихановская открыто завязывает связи с США. Из-за этого она полностью утратила доверие к себе в своей стране. Это видят и люди внутри страны. Украины 2.0, где президентша будет получать указания из посольства США, точно там не будет", – уверена Tatjana-8xj1jSg7g.

"В принципе все происходит как с Украиной. Если правитель добровольно не примыкает к Западу, то ему помогают в этом. С демократией и либеральными ценностями это не имеет ничего общего. Лукашенко, конечно, не образцовый глава государства, но белорусы должны сами во всем разобраться и не давать втянуть себя извне в гражданскую войну", – констатирует Thomas-cDOdMYPZg.

Необходимо добавить, что почти большинство пользователей высказывают точку зрения о необходимости смены власти в Республике, но сделать это должны сами белорусы и не под давлением извне. Кроме того, они считают ошибкой бегство Тихановской из страны летом прошлого года. Впрочем, другие подчеркивают, что тогда бы она была арестована.

