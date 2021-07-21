Ситуация на международной арене усугубляется день ото дня

Агрессивная политика некоторых государств может привести к тому, что мир захлестнет очередной глобальный конфликт. Такого мнения придерживается белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька заявил, что Европа под управлением США ставит человечество на порог третьей мировой войны.



Именно такими глобальными последствиями грозят предпринимаемые европейцами действия. Европейские государства практически в открытую ведут гибридную войну против Белоруссии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Полномерное наращивание напряжения в мировом пространстве неминуемо приведет к плачевным результатам. Лукашенко прямо указал, что действия ряда европейских политиков "подталкивают к третьей мировой войне".

При этом Батька особо подчеркнул, что такого рода провокациями занимаются отдельные государственные деятели. Европейские народы абсолютно не заинтересованы в начале нового конфликта. Лукашенко добавил, что такие агрессивные политики из Европы действуют по указке американского хозяина, пишет РИА "Новости". Белорусский лидер убежден, что Соединенные Штаты Америки относятся к западным европейским государствам как к своим колониям.

Тем временем Европа продолжает оказывать санкционное давление на Белоруссию. Впрочем, по мнению политолога Вадима Гигина, такие рестрикции бумерангом бьют и по некоторым европейским государствам. Эксперт убежден, что, например, Литва пострадает даже больше, чем скованная санкциями Белоруссия.