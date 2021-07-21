ВСУ показательно демонстрируют имитацию боеготовности армии

Киевский режим осуществляет очередную провокацию против России, затеяв военные маневры с боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" вблизи границ с Крымом. Кроме того, военные руководящие чины Минобороны Украины таким образом имитируют повышение уровня боеготовности ВСУ. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя "Ленте.ру" информацию о новых учениях в Незалежной под боком у рубежей РФ.

Сенатор подчеркнул, что российская армия отслеживает все перемещения войск соседних стран и в любой момент готова пресечь провокации.

"Они демонстрируют решимость отражать атаку. Но я не уверен, что все эти учения имеют какой-то эффект с точки зрения повышения боеспособности украинской армии", – считает Цеков.

По его мнению, украинцы просто демонстрируют бурную деятельность, поскольку есть приказ свыше. Всяческие телодвижения ВСУ наши военные не оставляют без внимания.

Одновременно сенатор полагает, что эта достаточно "привычная история" вызывает у Москвы опасения. В любом случае, перемещение украинской техники и военнослужащих нужно контролировать, резюмировал политик.

Оборонное ведомство Незалежной ранее сегодня уведомило в соцсети о переброске военных к российской границе в районе Крыма. Там ВСУ потренировались с ЗРК "Буками" – боевые расчеты совершили многокилометровый марш, развернули ракетные комплексы и отработали поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных объектов. Украинцы условно отразили атаку условного противника, выпустив по условным целям условные ракеты.

