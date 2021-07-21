В России военные учения Украины у берегов Крыма назвали провокацией

В России военные учения Украины у берегов Крыма назвали провокацией
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
ВСУ показательно демонстрируют имитацию боеготовности армии

Киевский режим осуществляет очередную провокацию против России, затеяв военные маневры с боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" вблизи границ с Крымом. Кроме того, военные руководящие чины Минобороны Украины таким образом имитируют повышение уровня боеготовности ВСУ. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя "Ленте.ру" информацию о новых учениях в Незалежной под боком у рубежей РФ.

Сенатор подчеркнул, что российская армия отслеживает все перемещения войск соседних стран и в любой момент готова пресечь провокации.

"Они демонстрируют решимость отражать атаку. Но я не уверен, что все эти учения имеют какой-то эффект с точки зрения повышения боеспособности украинской армии", – считает Цеков.

По его мнению, украинцы просто демонстрируют бурную деятельность, поскольку есть приказ свыше. Всяческие телодвижения ВСУ наши военные не оставляют без внимания.

Одновременно сенатор полагает, что эта достаточно "привычная история" вызывает у Москвы опасения. В любом случае, перемещение украинской техники и военнослужащих нужно контролировать, резюмировал политик.

Оборонное ведомство Незалежной ранее сегодня уведомило в соцсети о переброске военных к российской границе в районе Крыма. Там ВСУ потренировались с ЗРК "Буками" – боевые расчеты совершили многокилометровый марш, развернули ракетные комплексы и отработали поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных объектов. Украинцы условно отразили атаку условного противника, выпустив по условным целям условные ракеты.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость281653
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Гость.
А российские учения у границ Украины не провокация?
Нет - не провокация..Потому, что Россия проводит учения на своей территории, а Украина на чужой - российской, которая отдана ей большевиками и КПСС. Россия все равно вернет. Это с одной стороны, с другой стороны Россия проводит учения как ответ на учения Украины с НАТО, которая натащила к границам России всякий сброд..
123
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Гость.
А российские учения у границ Украины не провокация?
Нет, это ответ на провокации со стороны украины. Вероятно он будет чуть позже, так как это действительно ответ на провокации, а не провокации
Гость.
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А российские учения у границ Украины не провокация?
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