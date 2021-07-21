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Пресс-служба "Роскосмоса" допустила ошибку во вчерашнем сообщении, в котором говорилось, что "правительство США одобрило заключение контракта" на поставку двигателей РД-181М. На самом деле речь идет о кабмине России. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устинов.
"К сожалению, ошибки случаются", – написал он в своем телеграм-канале.
Устинов подчеркнул, что произошедшее можно оценить как "опечатка".
Сообщение о заключении контракта на поставки так необходимого NASA оборудования было размещено на портале правовой информации, добавил Устинов.
Накануне текст информации выглядел таким образом:
"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"".
Напомним, отечественный двигатель РД-181М является модернизированной версией РД-180. Он давно поставляется в Штаты. В 2014 г. на фоне событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ русофобски настроенные деятели в Вашингтоне пытались запретить поставки двигателей, однако затем отказались от подобной затеи.
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