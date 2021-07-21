В госкорпорации назвали случившееся простой опечаткой

Пресс-служба "Роскосмоса" допустила ошибку во вчерашнем сообщении, в котором говорилось, что "правительство США одобрило заключение контракта" на поставку двигателей РД-181М. На самом деле речь идет о кабмине России. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устинов.

"К сожалению, ошибки случаются", – написал он в своем телеграм-канале.

Устинов подчеркнул, что произошедшее можно оценить как "опечатка".

Сообщение о заключении контракта на поставки так необходимого NASA оборудования было размещено на портале правовой информации, добавил Устинов.

Накануне текст информации выглядел таким образом:

"Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"".

Напомним, отечественный двигатель РД-181М является модернизированной версией РД-180. Он давно поставляется в Штаты. В 2014 г. на фоне событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ русофобски настроенные деятели в Вашингтоне пытались запретить поставки двигателей, однако затем отказались от подобной затеи.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5, а Orbital ATK поставляются РД-181, которые применяются в ракетах Antares. С помощью последних на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus, передает "Интерфакс".

