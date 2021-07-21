Вашингтон отверг идею Киева об участии США в нормандском формате

Вашингтон отверг идею Киева об участии США в нормандском формате
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский выпросил встречу с Байденом
В Штатах указали украинской стороне, что она противостоит "агрессору России"

Участие США в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) не поможет решению проблемы. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Киев.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему", – сказал американец в интервью "РБК-Украина".

А "проблемой", по его мнению, является Россия, которая – тут заокеанский посланник произнес известную мантру постмайданных вождей – является "агрессором". Вашингтон хочет заставить Москву прекратить то, что она делает, отметил Шолле, не разъяснив, что именно.

Он добавил, что какой-то сигнал по Донбассу президент США Джо Байден послал российскому коллеге Владимиру Путину на их саммите в Женеве. На предстоящей встрече хозяина Белого дома с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Вашингтоне планируется обсудить ситуацию в мятежном регионе. В частности, Штаты готовы предоставить соборной "поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", подчеркнул Шолле.

Накануне замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак также прокомментировал идею пана Зеленского о включении американцев в "нормандскую четверку". По его мнению, нет "объективной необходимости" в модернизации этого формата.

Одновременно, отметил представитель Кремля, в Москве не видят принципиальных возражений в участии Вашингтона в переговорах по Донбассу, но "чем больше в формате будет представлено" игроков и мнений, тем "сложнее будет находить консенсус", сказал Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.

Источник: РБК-Украина ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Разум
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Что будет делать это чудо природы там с умными людьми ему разговаривать не о чем .Зеленский только знает одно слово ДАЙ ДАЙ ДАЙ и так далее......
Ампер
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Не сутенерское это дело прислуживать проституткам.
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