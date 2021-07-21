На Смоленской площади назвали неприемлемыми санкции против РФ из-за балтийского газопровода

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился планам Берлина обеспечить транзит российского газа через территорию Украины после запуска "Северного потока-2". Так он прокомментировал агентству "Интерфакс" проект соглашения Германии и США по нашему газопроводу, о чем сегодня появилась информация в СМИ.

При этом министр призвал дождаться итогового заявления Берлина и Вашингтона, так как пока нет подлинных данных о том, о чем же на самом деле договорились президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с "СП-2". Об этом пишут только в СМИ, а их информация может быть неполной и недостоверной.

"Предпочту дождаться официального объявления… Но из того, что "утекло" в СМИ, поражает, если это правда, договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 г. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено", – сказал агентству Лавров.

Министр отметил, что его не поразили слухи о возможных новых санкциях против Москвы, если Россия "будет плохо себя вести" по "Северному потоку-2", т.е. Германия и Евросоюз гарантированно будут "наказывать" нашу страну.

"Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения", – подчеркнул Лавров.

Он напомнил о незаконности и неприемлемости рестрикций Евросоюза и назвал их "перенятой у США вредной привычкой". По его словам, Запад не интересует культура дипломатии и переговоров.

Ранее в среду, 21 июля, советник Госдепа Дерек Шолле в комментарии для иноагента "Радио Свобода*", финансируемого из бюджета его ведомства, опроверг информацию о том, что Вашингтон просил Киев перестать критиковать "Северный поток – 2".

